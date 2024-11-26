吃不到「極樂炒飯」！開老闆1014萬邁巴赫撞店門　24歲台中男慘了

記者許權毅／台中報導

台中市西區民權路一間宵夜店傳出破壞案件，一名24歲王男開著老闆的1014萬賓士GLS600邁巴赫，想進入店內用餐，但是座位不夠遭店家拒絕，王男不顧現場滿是消費民眾，竟故意開邁巴赫倒車撞進店裡，撞壞木製大門，警方偵訊後依恐嚇罪嫌送辦。

▲台中市一名24歲王男不滿某宵夜店不給位置，竟開著老闆的千萬邁巴赫撞店門。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



該店為台中市西區知名台日宵夜店，店內最有名的招牌餐點為「極樂炒飯」，雖然是晚上9點才開門，仍有不少民眾排隊等候用餐，生意不錯。

第一警分局表示，該案獲報在今日凌晨1時許，到場了解後，為24歲王男想到該店用餐，結果店內客人多，無法安排座位，導致心生不滿，王男身為某老闆司機，竟然把老闆的賓士邁巴赫倒車開進去大門，導致店家木門破裂，現場無人受傷。

據了解，王男是該店熟客，不滿現場有看到空位，不顧店家解釋為「已有人預訂位置」，下秒竟跳上車內，在現場還有許多消費民眾的情況下，將邁巴赫倒車撞進店裡。警方到場時，王男一度落跑離開，經警方通知後，又馬上到派出所報到，態度配合。警方調閱監視器後，認為王嫌涉犯恐嚇罪嫌，全案依恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。