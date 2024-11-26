20年夜店知名燈光師　跨性別DJ Strawberry音樂節出道

▲擁有約20年燈光師經歷的草莓，DJ Strawberry則是她放歌的化名，日前首度登台「彩虹音樂節」。（圖／草莓提供／UTO (Japan) 攝）

圖文／鏡週刊

身為首位站上「彩虹音樂節」的跨性別DJ，草莓以DJ Strawberry的名義化身「維多利亞的秘密天使」上台首次放歌；那天之前，她是台北夜店業內沒人不知、無人不曉、擁有20年經驗的燈光師，只是學DJ後一路走上台的途中，曾經壓力大到崩潰，對外極少示弱的她，有次甚至向當時室友兼姊妹DJ ALY$HIA失聲暴哭。

由於處女座是出了名的完美主義者，草莓自認也因為這樣，不但會自我懷疑，加上業界的人都等著看，她也深深認為丟不起已經揚名國際的姊妹DJ ALY$HIA的臉，1年左右的辛苦準備最後也怕上台結果功虧一簣。

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▲上台前，草莓找了專業人士打理自己的髮型與妝容，化妝師是 Naruedom Putipan 來自泰國，林囍則是髮型師。（圖／草莓提供／UTO (Japan) 攝）

好在DJ ALY$HIA鼓勵一度情緒決堤的草莓別低估自己，也勸她不要擔心被比較而失去信心，最重要的就是勇敢跨出那一步而已。加上事前草莓「情勒」身邊的人，不只台灣還包括新加坡、馬來西亞，還有專程從香港飛來、看完就走或早已收山、很久沒出來玩的好友都要捧場。草莓笑著自爆：「反正都跟他們說這輩子應該結不了婚，所以就要當作是邀大家來我的婚禮！」

▲草莓感謝燈光師的豐富經歷，工作時除了欣賞前輩 DJ 的接歌與選曲，也讓自己初登場能夠有較多的資源準備。

不僅如此「當晚各國的GoGo Boy知道草莓緊張，不僅替她加油打氣，還一齊幫她歡呼炒熱氣氛，讓她覺得非常窩心而且深受溫暖感動；演出據說頗成功，有人覺得節奏有到血脈賁張的作為召喚，台上台下汗水揮灑，恣意歡愉熱舞之類的，總之已在放歌時換了兩套造型的草莓，結束後又換了一件然後在舞池中「謝客」，果真如她所說，直接當成自己婚禮比照辦理。

▲上場前一度崩潰的草莓，好在有當時室友兼姊妹 DJ ALY$HIA（右） 的即時安慰。（圖／翻攝網路）

雖說是草莓的第一次登場，也是她20年夜店人生的集大成；從小學古典鋼琴、小提琴，然後藝校休學之後因緣際會接觸燈光工作，從台中北上打燈並與海外各大DJ合作，除了養成的音感與節奏品味，找了DJ前輩朋友特訓並且選曲、安排起承轉合，以及如何堆疊情緒。草莓至今依舊仰慕的DJ是英國的Fatboy Slim（流線胖小子），除了難忘他曾來台獻技，也期許未來自己選歌配曲能有偶像表演時的渲染力。

▲英國的流線胖小子是草莓一直以來崇拜的偶像。（圖／翻攝網路）



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