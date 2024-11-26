　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20年夜店知名燈光師　跨性別DJ Strawberry音樂節出道

擁有約20年燈光師經歷的草莓，DJ Strawberry則是她放歌的化名，日前首度登台「彩虹音樂節」。（草莓提供／UTO (Japan) 攝）

▲擁有約20年燈光師經歷的草莓，DJ Strawberry則是她放歌的化名，日前首度登台「彩虹音樂節」。（圖／草莓提供／UTO (Japan) 攝）

圖文／鏡週刊

身為首位站上「彩虹音樂節」的跨性別DJ，草莓以DJ Strawberry的名義化身「維多利亞的秘密天使」上台首次放歌；那天之前，她是台北夜店業內沒人不知、無人不曉、擁有20年經驗的燈光師，只是學DJ後一路走上台的途中，曾經壓力大到崩潰，對外極少示弱的她，有次甚至向當時室友兼姊妹DJ ALY$HIA失聲暴哭。

由於處女座是出了名的完美主義者，草莓自認也因為這樣，不但會自我懷疑，加上業界的人都等著看，她也深深認為丟不起已經揚名國際的姊妹DJ ALY$HIA的臉，1年左右的辛苦準備最後也怕上台結果功虧一簣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

20年夜店燈光師仰慕流線胖小子　跨性別 DJ Strawberry 音樂節出道

▲上台前，草莓找了專業人士打理自己的髮型與妝容，化妝師是 Naruedom Putipan 來自泰國，林囍則是髮型師。（圖／草莓提供／UTO (Japan) 攝）

好在DJ ALY$HIA鼓勵一度情緒決堤的草莓別低估自己，也勸她不要擔心被比較而失去信心，最重要的就是勇敢跨出那一步而已。加上事前草莓「情勒」身邊的人，不只台灣還包括新加坡、馬來西亞，還有專程從香港飛來、看完就走或早已收山、很久沒出來玩的好友都要捧場。草莓笑著自爆：「反正都跟他們說這輩子應該結不了婚，所以就要當作是邀大家來我的婚禮！」

草莓感謝燈光師的豐富經歷，工作時除了欣賞前輩 DJ 的接歌與選曲，也讓自己初登場能夠有較多的資源準備。

▲草莓感謝燈光師的豐富經歷，工作時除了欣賞前輩 DJ 的接歌與選曲，也讓自己初登場能夠有較多的資源準備。

 不僅如此「當晚各國的GoGo Boy知道草莓緊張，不僅替她加油打氣，還一齊幫她歡呼炒熱氣氛，讓她覺得非常窩心而且深受溫暖感動；演出據說頗成功，有人覺得節奏有到血脈賁張的作為召喚，台上台下汗水揮灑，恣意歡愉熱舞之類的，總之已在放歌時換了兩套造型的草莓，結束後又換了一件然後在舞池中「謝客」，果真如她所說，直接當成自己婚禮比照辦理。

上場前一度崩潰的草莓，好在有當時室友兼姊妹 DJ ALY$HIA（右） 的即時安慰。（翻攝網路）

▲上場前一度崩潰的草莓，好在有當時室友兼姊妹 DJ ALY$HIA（右） 的即時安慰。（圖／翻攝網路）

雖說是草莓的第一次登場，也是她20年夜店人生的集大成；從小學古典鋼琴、小提琴，然後藝校休學之後因緣際會接觸燈光工作，從台中北上打燈並與海外各大DJ合作，除了養成的音感與節奏品味，找了DJ前輩朋友特訓並且選曲、安排起承轉合，以及如何堆疊情緒。草莓至今依舊仰慕的DJ是英國的Fatboy Slim（流線胖小子），除了難忘他曾來台獻技，也期許未來自己選歌配曲能有偶像表演時的渲染力。

英國的流線胖小子是草莓一直以來崇拜的偶像。（翻攝網路）

▲英國的流線胖小子是草莓一直以來崇拜的偶像。（圖／翻攝網路）


更多鏡週刊報導
陳傑憲賽後抱小孩好寵妻　汪怡昕笑喊：害死多少台灣爸爸？
TFBOYS師弟「遭同學強壓跪地」手臂有傷痕　媽媽否認被霸凌：自己抓的
日兩大男神合演「不得了！」BL電影　台粉驚喜：原來町田啓太提前劇透

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛
潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真
「台灣尚勇」登國際陳傑憲喊統一的驕傲　被點名打MLB自謙未達
為古林站台突被問12強台灣奪冠　 栗山英樹仍展現風範回應
獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光
采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救
LIVE／台灣英雄大遊行　陳傑憲總統府發表談話
奪金牌後第一件事「找老婆」　陳傑憲曝理由：希望他們在安全的地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！集結台灣、日本、丹麥等國「六大類作品」美哭觀眾

中華電信工會爭取加薪擬發動罷工　陳世凱喊話：勞資好好溝通

獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光

采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救火

台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆：只是個人看法

潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真相

等不到陸客！陳世凱喊話對岸放下政治因素　不要干擾兩岸觀光

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！集結台灣、日本、丹麥等國「六大類作品」美哭觀眾

中華電信工會爭取加薪擬發動罷工　陳世凱喊話：勞資好好溝通

獨／陳傑憲母3年前控警欺街友　陳其邁低調暗助...內幕曝光

采盟硬搶C位！董事長皺眉道歉「脫口3字」　網更怒：根本提油救火

台灣封王！酸「不知道在高興什麼」　牛肉湯老闆：只是個人看法

潘傑楷老婆發聲「曹佑寧，對不起」！　曝 《KANO》男主角真相

等不到陸客！陳世凱喊話對岸放下政治因素　不要干擾兩岸觀光

肌膚乾燥還有小顆粒？換季穩膚精選保養清單

直擊台灣隊冠軍遊行！萬人湧英雄谷揮國旗　勝利紙花滿天飛

采盟免稅店「亂搶C位」臉書遭灌爆！　鞠躬道歉後...粉專重新開張了

年節不孤單！台灣房屋志工為華山孤老家庭大掃除

「日本隊道歉表」惹議！蔣萬安狂喊謝謝英雄　許淑華痛批：死不道歉

英特爾收購案錯綜複雜　彭博：高通興趣已減

中華民國自閉症總會單車環島隊抵達　台東市長陪騎傳遞愛

「迷之自信」笑顏吸球迷關注　陳傑憲：正向面對結果會不一樣

昨晚與王柏融用餐　栗山英樹再簽古林睿煬：正是我們想要的投手

金牌中華隊簽名球成購物節超級大獎　中市府11／30抽出幸運兒

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

快訊／蹭中華隊C位大合照！采盟免稅店道歉了

中華隊封王非僥倖　光情蒐就花1200萬

恐升級強烈冷氣團　探8℃時間曝

台灣奪冠「在台日人曝心聲」　點名這位選手爆紅

關於「投手林昱珉」的8件事！21歲要當爸了

陳傑憲返台「又在找老婆」！夫妻恩愛對話曝

更多熱門

相關新聞

陳傑憲哄兒睡噴父愛！他笑：照片害死多少台灣爸爸

陳傑憲哄兒睡噴父愛！他笑：照片害死多少台灣爸爸

台灣隊長陳傑憲帶領我國贏得12強賽冠軍，舉國沸騰之時，他也因為帥氣長相成為「國民老公」，尤其他在賽後抱著孩子的照片，讓不少女粉開始埋怨起自己的老公了，《國際橋牌社》導演汪怡昕導演就開玩笑說「這張照片害死多少台灣爸爸？」

雪兒回憶錄　大談「第一次」

雪兒回憶錄　大談「第一次」

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真女兒現況曝光

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真女兒現況曝光

陳啓昱「VIP賭客」輸贏破百萬！　欠逾5億沒人敢幫偷渡　

陳啓昱「VIP賭客」輸贏破百萬！　欠逾5億沒人敢幫偷渡　

陳啓昱愛賭更會把妹！　曾搶「一方之霸民代」的愛人

陳啓昱愛賭更會把妹！　曾搶「一方之霸民代」的愛人

關鍵字：

鏡週刊DJ Strawberry跨性別

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面