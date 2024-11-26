獨／台南刑大大隊長霸凌不成立　局長林國清竟霸凌他「懲處拔官」

▲台南市警局刑警大隊長張文源（左）被指霸凌不成立，但局長林國清卻「親自示範霸凌」，發新聞稿並報請警政署對張文源進行懲處並調職。（圖／記者林東良攝、台南市警局官網）

記者張君豪／台北報導

臉書粉專「警界改革真相聯盟」及「靠北Police」日前有匿名者PO文，指控台南市警局刑警大隊長張文源霸凌下屬，台南市刑大士氣低落，做越多被責罵越多，刑大幹部凌晨1-2點還要接長官電話要求準備隔天資料，諸多PO文抱怨指控張文源涉及霸凌，台南市警局25日晚間召開審議委員會，經審議委員及外聘委員開會討論後，調查裁定張文源並無霸凌下屬事實。

但離譜的是，市警局卻同步發新聞稿，表示張文源雖「不成立職場霸凌」，但卻指控張文源「大隊長領導統御及內部管理、影響內部團結和諧與勤業務推展」，因此將行政懲處並陳報內政部警政署調整職務。

台南市警局火速報請警政署懲處撤換大隊長張文源，擺明就是「先射箭再畫靶」，張遭匿名指控霸凌下屬，經專家審議委員會調查並無此事，已還張文源並無霸凌下屬事實，但台南市警局局長林國清卻指示火速報請警政署懲並撤換張文源，其做法根本毫無道理，「就像經司法判決你是無罪的，卻要你入獄處罰一樣」，試問，既無霸凌事實，何以會有懲處？

警界知情者透露，張文源治軍風格不若一般傳統刑事外勤主管恩威並濟，張文源的領導統御方式採數據化管理，「一切朝數字看齊」，若績效數據未達標，則經常會被張式風格「頻繁耳提面命提醒」。



加上刑警基層大多喜歡具備「內行氣」、對地方政治生態、黑白勢力通吃的強力長官，但張文源從警大部分生涯均在北部，他獨有的學者性格到任後，自然不受台南警界歡迎。

換個角度來看，台南市警局長林國清無視張文源霸凌案件審議結果，在張文源並無霸凌下屬事實的狀況下，貿然以莫須有罪名撤換三線一星的台南市最高刑事犯罪偵查主管。被撤換的大隊長張文源，是否也可認為林國清局長是以自己職權霸凌沒做錯事的下屬呢？

據傳台南市警局「緊急發布」撤換張文源新聞聲明後，張曾多次求見、致電局長林國清詢問自己「遭撤換的原因」，但林國清始終迴避張文源的詢問，甚至透過警局某副局長傳話給張文源，要他低調不要在追問為何遭撤換，林國清以莫須有的罪名，專擅拔黜刑大大隊長，然後強調台南市警局要維護健康、公平的職場工作環境，這難道不是「親自示範霸凌」嗎？

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