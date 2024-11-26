台灣英雄奪金後兩動作　賴清德：贏得球賽、還贏得國際尊敬

▲總統賴清德感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

中華隊在本屆世界12強棒球賽奪得金牌，今（26日）總統賴清德在總統府接見中華隊，他在致詞說，這場勝利阻止了日本的27連勝、也打破日本國家隊連續5000多個日子沒有被完封；更難得是，贏得勝利後，球隊圍著投手丘跟觀眾表示感謝、跟其他球隊致意，曾總也婉謝在日本職棒聖地東京巨蛋用香檳慶祝，「這種謙卑的精神，讓國際社會看到不僅贏得球賽，還贏得尊敬」。

賴清德說，他現在心情之高興沒辦法用筆墨形容，好像我剛結婚的心情，又或者是兒子娶老婆，更早一點好像高中聯考的時候，「我今天非常非常高興，相信全國人民也很高興，首先我要代表台灣人民，恭喜Team Taiwan所有台灣英雄為我國贏得第一座、歷史上世界級的冠軍」。

賴清德表示，感謝你們將台灣推上世界第一，「你們都是台灣之光，也因為有你們國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，還有棒球」。

賴清德說，也要非常非常肯定大家，感謝大家將士用命，從大巨蛋的分組預賽到東京巨蛋的循環賽，場場精彩，每個防守投球打擊處處看到美技，尤其冠亞軍賽時，感謝陳傑憲、林家正兩支全壘打，讓我們得到4分，也感謝大家的努力完封日本創下歷史紀錄。

賴清德提到，這場勝利阻止了日本的27連勝，同時也打破日本國家隊連續5000多個日子沒有被完封，「更難得是，我們贏得勝利後，球隊圍著投手丘脫下帽子跟觀眾表示感謝，跟其他球隊表示敬意」，曾總也婉謝在日本職棒聖地東京巨蛋用香檳慶祝，這種謙卑的精神，讓國際社會看到不僅贏得球賽，還贏得尊敬。