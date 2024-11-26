12強接機亂入！采盟今致歉　黃揚明轟別只蹭合照：要道歉就贊助中職

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽中華隊奪冠，25日晚間凱旋歸國，大批球迷到場接機，但現場動線混亂，出現身穿黃衣的采盟免稅店幹部亂入，把球員、教練當配角，網友戲稱是「黃巾之亂」，采盟則緊急道歉。對此，媒體人黃揚明今（26日）表示，如果真要道歉，身為資本額26億元的大公司，贊助中職球團或捐款到球芽基金，應該是小菜一碟吧，現在的道歉都是公關手法而已。他強調，下次光明正大地以贊助商名義去球場開球，別再只會蹭合照，這才算是真正的支持。

昨日亂入接機活動的采盟免稅店董事長古素琴，今天出面率員工致歉，她表示，昨天在桃園機場迎接中華隊時所發生的疏失深表歉意，在接機活動中，沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，將深切反省，並對所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。

黃揚明則表示，采盟如果真要道歉，身為資本額26億元的大公司，贊助中職球團或捐款到球芽基金，應該是小菜一碟吧，現在的道歉都是公關手法而已。

黃揚明強調，台灣有很多規模不算大的企業，都出錢出力全力支持職業運動，下次光明正大地以贊助商名義去球場開球，別再只會在機場蹭合照，這才算是真正的支持。

▼采盟董座率領幹部們鞠躬道歉10秒鐘。（圖／記者沈繼昌翻攝）