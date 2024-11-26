陳啓昱愛賭更會把妹！　曾搶「一方之霸民代」的愛人

▲台鹽前董座陳啟昱涉弊逃亡24天後投案，南檢當庭將他逮捕，且訊後重新聲請羈押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

涉光電弊案掏空公司資產逾10億元的台鹽前董事長陳啓昱，被台南地院請回後，行蹤成謎長達24天，一度傳出他偷渡至菲律賓藏匿。不過，25日上午他在律師陪同下，前往台南地檢署報到，專案小組鎖定他曾藏匿在六龜山區，且有特定民代接濟，由於全案另有共犯，涉弊情節重大，且有逃亡及滅證事實，台南地檢署當庭將他逮捕，並向台南地院聲請羈押禁見，25晚間近10點羈押禁見獲准。

▲陳啟昱（右）上月23日獲台南地院無保請回，旋即潛逃，直至本月25日才投案。

本刊調查，南檢10月22日指揮調查局大搜索，並將陳啟昱聲押，南院當天將他無保請回，陳啟昱深知犯行敗露，掏空不法金流已遭檢調勾稽掌握，返家後不久即在半夜帶著簡單行李，偷偷坐上友人安排的車輛，前往六龜郊區一處民宅躲藏。至於為何遲不出面投案？陳啟昱稱另有私人事務要處理才無法及時出庭，為了避免被抓，他連手機都不敢用，也不敢聯絡家人。

▲專案小組鎖定陳啟昱連日來一度藏匿六龜山區，且有特定民代接濟三餐，另行分案追查共犯。＝

▲台南地院（圖）上月將陳啟昱無保請回，且未做電子監控，引來媒體質疑縱放人犯。

由於陳的供詞明顯避重就輕，對於藏匿20幾天的生活基本物資及落腳何處，都含糊交代，專案小組鎖定一位高雄地區民代涉有藏匿人犯重嫌，除重新將陳啟昱聲押禁見全力調查外，另也分案追查藏匿他的共犯。

▲陳啟昱過去常出入位在高雄三多商圈的鉑金會館，檢調清查有無可疑資金進出。

本刊日前踢爆，陳啟昱早有小三，和酒店女子Tina有不尋常往來，生活開銷十分龐大，地方人士更盛傳，他積欠龐大賭債逾5億元，經過喊價打折，仍有2億多債務，除了檢警調發出查緝專刊要緝拿他到案，道上兄弟也急著像熱鍋上的螞蟻，通令幫派及地方角頭勢力不准協助他偷渡，以免人財二空。

▲花名Tina的陳姓酒店小姐（圖）與陳啟昱頻繁往來，專案小組清查雙方有無異常金流。

雖然陳啟昱愛賭，不過，他把妹功夫一流，早在他30年前踏入政壇之際，當時看上一位長相甜美的總務妹妹，恰好碰到另位情敵也在猛烈追求對方，他憑著高招把妹技巧，不但狠狠把對方比了下去，最後還將該名正妹娶回家，不過，後來該段婚姻破裂，他當年的情敵如今則是一方之霸，已成為具有全國知名度的民代；當年意氣風發，且一度角逐民進黨提名參選高雄縣長的陳啟昱則成為過街老鼠，這段造化弄人往事，令人不勝唏噓。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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