陳啓昱「VIP賭客」輸贏破百萬！　欠逾5億沒人敢幫偷渡　

▲陳啟昱（右）上月23日獲台南地院無保請回，旋即潛逃，直至本月25日才投案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陳啟昱愛賭幾乎在地方是人盡皆知，他除了連選舉賭盤要參一腳賭一下，最愛玩的是球版賭博，由於他玩的是信用版球版，亦即採每週結帳或達到額度上限才需結清再下注，加上他是重量級官員，在高雄是有頭有臉的政治人物，因此，信用額度也是VIP級，一場球賽輸贏賭金常破百萬元。

詎料，他長期賭博，輸多贏少的狀況下，讓他欠了一屁股債，據傳欠了5億元，身旁常有兄弟在追債，很多地方仕紳都知道他債務很緊，根本不敢借錢給他應急，只怕有去無回。

陳啟昱過去是野百合學運出身，後來選上高雄縣議員，早年被視為前縣長余政憲黑派的人馬，對高雄山區環境熟悉，地方人脈也很豐沛，加上他學生時代就是登山高手，專案小組研判他欠一屁股債，恐怕連「船老大」都不敢幫他逃亡，但之前仍有傳聞指他已潛逃菲律賓，並在菲國多處賭場出沒，專案小組不敢大意，持續追查他的下落。

▲陳啟昱過去常出入位在高雄三多商圈的鉑金會館，檢調清查有無可疑資金進出。

由於他具登山專業，檢調懷疑他藏匿山區，聲押不成被法院無保請回，因被檢方境管，無法從機場出境，且當時颱風來襲，海面風浪大，很難偷渡出海，加上不少當地警察和陳啟昱熟識，對於地方傳出陳潛逃出境的消息，研判恐是煙霧彈。

不過，無論如何，陳啟昱已出面投案，逃亡的這20幾天，他是否曾經出境？藏匿何處？以及是誰從旁接應？都是專案小組極欲釐清的重點。

▲花名Tina的陳姓酒店小姐（圖）與陳啟昱頻繁往來，專案小組清查雙方有無異常金流。

本刊調查，陳啟昱創立台鹽綠能，在發展光電初期引進鴻暉國際、承暘光電等4大民股，不但讓鴻暉打著台綠招牌，周旋在光電廠商與地主間扮演掮客，海撈逾10億元，還私下轉包基樁工程給特定廠商，索賄金額恐破億元，由於他的銀行帳戶幾乎提領一空，不排除他早有計畫透過女密友將錢洗到境外，專案小組也將一併清查相關金流。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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