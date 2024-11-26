校內闖禍怕父母責罵　台東少年不敢回家...警3小時平安找回

▲國中生校內闖禍怕父母責罵天冷暗夜「躲藏」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「警察叔叔帶你回去」，住在台東縣池上鄉錦安村的林男，於25日19時許至關山警察分局錦安派出所報稱「就讀國中二年級的林姓兒子(99年次)，放學後未返家，請協助找尋」，值班員警依規定受理後通報。於25日22時22分許，龍泉派出所所長黃自成與海端聯合所警員曾懷慶巡經海端國小附近時，眼尖見圍牆旁有一身影閃過，於是主動下車察找，結果就是林姓學生，隨即將其帶返所，並通知父母帶回。家長感謝警察的高效率，3小時尋回讓他平安返家。

「我兒子放學後沒有回家，請幫忙找尋」，因林父已找遍附近他可能會去的地方，但都找尋無果，但有同學看到他騎著單車往關山方向去。錦安派出所除依規定受理外，同時將被協尋人長相特徵、身高、衣著及使用交通工具(自行車)等，請勤務指揮中心通報轄內各分駐(派出)所協尋。

於25日22時22分許，所長黃自成及警員曾懷慶執行巡邏勤務，巡經海端國小附近時，突見一黑影縮到圍牆內，覺得有異遂下車察看。兩員以手電筒四處搜尋，結果於旁邊小巷中，有人從黑暗中走來，應該是名學生，之後經比對特徵，正是被通報協尋的林姓學生。

黃所長關懷詢問「為何大老遠從池上騎單車到海端躲藏不回家」，原來是他在校內闖了點禍，怕回家遭父母親責罵，所以才想躲起來。黃所長開導他說「做錯了事就誠心誠意跟同學道歉，不會有事的」，當時天冷還暖心將他的外套穿好，另至超商購買熱食供其食用。其父母經通知至警所帶人時，黃所長以同為父母的角色，請他們不要對小孩有過多責難，協同老師將事情妥適處理就好，以免小孩會再次離家。



關山警察分局表示，所長黃自成及警員曾懷慶落實勤務，發揮敏銳的觀察力，發現可疑人事物主動查察，才能在3小時內找到被協尋學生，為心急的父母迅速找回愛子。藉此機會呼籲家長，平時要加強對孩子的教育，同時要注意教育的方法，遇到小孩放學久未回家甚至是走失的情況，請儘速撥打110，或至鄰近分駐所報警求助。