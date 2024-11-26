上班族蹺班衝「英雄遊行」！萬人擠爆館前路　球迷從新竹殺上來

▲四位建中棒球隊校友一起參與今天下午遊行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「棒球英雄、台灣尚勇」遊行今（26日）下午在台北市登場，熱情民眾不畏濕冷天氣，拿著手舉牌或旗幟高喊「台灣英雄讚」等口號，民眾有的從新竹北上，或者家長幫小學生請假後全家一起參與遊行，超過萬名民眾更擠爆館前路的「英雄谷」，民眾直說慶祝第一次奪冠，一定要來熱鬧一下。

為感謝「台灣英雄」在2024世界12強棒球賽奪下冠軍，總統府與文化總會今天下午舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行。遊行隊伍下午3時20分從凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路英雄谷，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府，由賴清德總統與蕭美琴副總統迎接代表團。

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▲12強中華隊奪金返台，林昱珉（上圖）與林家正、陳傑憲（下圖）等人出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）



儘管受到鋒面通過及東北季風增強影響，今天台北略微濕涼，但不影響民眾熱情，從下午1點過後就慢慢湧入遊行路線，在3點20分遊行開始前，沿途已經擠滿人潮，尤其是位於襄陽路上、施放勝利紙花的「英雄谷」，整個襄陽路與建築騎樓下都擠滿人潮，幾乎寸步難行。

▲▼「棒球英雄、台灣尚勇」大遊行今天下午登場，超過萬人擠爆館前路的「英雄谷」。（圖／記者許敏溶攝）

為了參加這場遊行，不少民眾是全家出動，或者跟著好友一同到場，也有上班族趁著公出蹺班過來，但要媒體不要透露，還有媽媽帶著小嬰兒，或者超過60歲的民眾，拿著國旗或「TEAM TAIWAN」小旗幟高聲吶喊。

家住台北市的郭先生和太太、女兒三人一起參加慶祝活動，現年35歲的郭先生說，今天幫就讀小學的女兒請假，一家三口一起來慶祝中華隊第一次奪冠，畢竟這是好不容易得到的冠軍。

專程從新竹北上的林先生，今年剛從碩士班畢業，特地穿上統一獅的服裝，和其他3名第20屆建中棒球隊的好友一起來參與遊行。林先生說，從電視上看到中華隊奪冠那一刻，忍不住大叫後哭了出來，所以今天一定要到場來為台灣英雄加油，順便熱鬧一下。

▲「棒球英雄、台灣尚勇」大遊行今天下午登場，超過萬人擠爆館前路的「英雄谷」。（圖／記者許敏溶攝）