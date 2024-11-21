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壯漢扮女誘2男上床！關燈下藥+調整姿勢　更審加重判5年半

▲▼示意圖,壓力,工作壓力,成人,亞洲,背景,建築,商人,概念,蕭條,鬱悶,失望的,絕望,筋疲力盡,企業,危機（圖／123RF）

▲壯漢假扮女子與男人發生關係，被害男子發現後，崩潰報警。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子在網路上張貼年輕女子照片，假冒女子誘騙男子交往，而後再1人分飾2角，謊稱自己是女子的哥哥，將被害男子帶回家中房間後，趁黑撫摸被害男子勃起，並自己「調整姿勢」讓他進入，性侵得逞。總計2名男子受害，更與其中1人發生12次關係。一審判刑4年6月，二審減輕為3年6月，但高院更一審21日加重改判5年6月。可上訴。

據被害人指出，林男身高165公分、體重超過70公斤，身材微胖，但他對男子情有獨鍾。而根據本案判決指出，林男在網路上張貼年輕女子照片，設定性別為女性，使用 Tinder、LINE 等交友網站或通訊軟體，以暱稱「QQ」、「Ashley」，認識不特定男子；他自稱為「語婕」、「林語婕」之19、20歲女子，白天在大學就學，晚上在貿易公司擔任會計實習生。

被害男子因此上鉤，2020年3月間2人相約到林男位在桃園蘆竹區之住處，林男當時以「林語婕」的哥哥身分出面，謊稱妹妹因為工作很晚才回家；但為了避免家人知悉，因此要求被害男子關燈等待。此外，林男還將含氟硝西泮成分的安眠藥劑，摻入酒中勸誘被害男子喝下。

等藥效發揮後，林男再冒充女子進入房間內，讓男子誤認，任由林男撫摸到勃起後，林男再自己調整姿勢，讓被害男子順利插入，藉此性侵得逞。被害人越想越不對，3日後到醫院驗尿，才發現自己被人下藥，因此報警，全案因此爆發。檢警調查期間，發現林男還與另一名宅男交往，2人還因此在3個月內發生12次關係，檢方依照「加重強制性交」等罪，對林男提起公訴。

一審法院審理後，無法證明林男下藥性侵；但仍可認定林男確實違反2名男子的意願而性侵，判刑4年6月。二審則認為，林男與宅男發生12次關係的部分，對方很可能早已知情，並非違反意願，因此這部分予以減輕，改判有期徒刑3年6月。

案經撤銷發回，高等法院更一審審理後，認為林男與第一位被害人發生關係時，明知對方並無意願與男性發生性行為，竟喬裝為女性、於黑暗中隱藏容貌五官，而誘騙年僅19歲且無性經驗之對方發生性行為，妨害對方選擇性行為對象性別之性自主決定權，使他心生創傷，這部分須加重刑責。因此更一審改判林男有期徒刑5年6月。

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