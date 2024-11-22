快訊／柯文哲涉「2大案」最快12月偵結　朱亞虎認罪可望交保

▲柯文哲案在押被告李文宗（左）與朱亞虎（右）。（合成圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城容積圖利案、政治獻金假帳案，在2大案中都扮演重要角色的大帳房李文宗，以及為威京集團居中牽線的鼎越開發董事長朱亞虎，分別因涉嫌行、收賄等罪遭收押，期限到11月28日為止，台北地檢署向法院聲請延押李文宗，法官決定26日開庭審理。另對於已坦承犯行的朱亞虎聲請具保停押。全案最快12月偵查終結。

李文宗曾任柯文哲台北市長辦公室主任、台北捷運董事長，柯文哲2024年競選總統時擔任競總財務長，也是民眾黨附隨的眾望基金會及木可公關公司實際負責人，柯文哲競選總統政治獻金申報不實爆發後，北檢8月首度以證人約談李文宗，9月3日改以偽造文書罪被告身分，交保200萬元。

9月28日，檢察官發動第2波搜索，因威京集團朱亞虎坦承，曾以人頭捐贈政治獻金210萬元方式，為京華城容積案行賄，並傳訊息通知李文宗，李、朱被以違背職務行、收賄等罪嫌遭聲押禁見獲准。

檢調專案小組初步認定，柯文哲圖利京華城111億7023萬6000元，向法院聲請查扣京華城所在土地，另懷疑民眾黨資金遭不法挪用侵占，再查扣木可公關公司相關帳戶3883萬7712元，近期多次傳喚約談柯文哲妻子陳佩琪及市府官員鞏固案情。