北市警挪詐團贓款當賭本輸光光　地下情人出庭作證曝內幕

記者黃宥寧／台北報導

時任北市南港警分局偵查佐的施姓男子，因染有賭博惡習，在辦案期間竟將扣押的54萬8300元贓款侵吞，挪作投注運彩及麻將賭博之用。檢警調查時，更意外揭露他外遇，小三還出庭作證，施因此被依《貪污治罪條例》起訴。今（21日）士院開庭，施男認罪，並庭呈父親及配偶的診斷證明，作為量刑參考，盼法官從輕判刑。

47歲的施男滿頭斑白，坐在被告席向法官認罪，同時庭呈父親、配偶診斷證明書作為量刑參考。他坦承現在沒工作，還要養父親、妻子，希望有緩刑機會，不要入獄，將300萬債務還清，審判長聞言，語重心長地勸誡：「不要再賭了。」

其辯護律師說，施男案發後已將侵佔的贓款繳回，並從偵查時自白，僅是一時失慮涉犯刑罰，也沒前科，希望法官能予以2次減刑機會，宣告2年以下有期徒刑給予緩刑機會。全案訂於下月19日宣判。

2021年8月12日該偵查隊承辦一起詐欺案時，扣押蔡姓犯嫌等3人贓款54萬8300元等證物，施負責將扣押贓款繳庫，孰料卻貪念湧現，拿贓款拿去賭麻將，或是以現金存入自己銀行帳戶，再匯款到台灣運彩虛擬帳戶投注運彩，若賭癮再犯就繼續投入，2、3個月內將贓款揮霍殆盡。

▲47歲的施男今天赴法院開庭，上看去挺憔悴。（圖／記者黃宥寧攝）

直到2022年3月21日，分局發現贓物始終未入庫，問施錢的下落，施擔心事情曝光，情急之下向轄區內的李姓修車大亨借款55萬元，隨後將贓物款補繳入庫，但因為現金面額不同，意外曝光案情。

警詢、偵查時，施坦承染有賭博惡習已久，賭博範圍包含一般坊間麻將或運彩等，更指出挪用贓款後，期間有輸有贏，贏錢就繼續賭，最後全部輸光，其外遇對象也作證他是為回補侵占的贓款才向大亨借款。

檢察官痛批，施男身為警職人員，職務上更應時刻保持磊落、正直，始無愧於警察之名，但卻不潔身自愛，染上賭博惡習，因賭博饞癮心生貪念，將贓款充當賭資，因公轉私，使警職生譽蒙塵，審酌坦承犯行，如實交代來龍去脈，甚至在過去負債期間，面對債主要求他違法查個資始終拒絕，建請法院量處適當之刑，以正警紀，並啟自新，另依法規定，宣告有期徒刑以上，宣告褫奪公權。