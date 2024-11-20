快訊／刑事戰將涉貪「坐輪椅賣慘」　2度聲請停押被打臉再延押

▲台中地院裁定林明佐再次延押2月。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌貪污收賄，被檢方認為與九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟、又與九州幹部「最美電競董座」徐培菁交往同居，從今年5月起收押至今。林2度聲請具保停押，台中地院日前召開延押庭，昨（19日）以林所犯是重罪，有逃亡、串滅證可能，裁定再次延押2月。可抗告。

林明佐被檢警查獲有不法金流，並與博弈集團過從甚密，今年5月台中地檢署將他聲押獲准，移審台中地院後，林明佐以罹患脊椎瘤聲請保外就醫、停押等，法院查，看守所的醫療資源充足，林可在所內持續就診取藥，獲得適切的醫療照護，且林在8月23日尚能到庭接受訊問，可見無急迫、危險的健康狀況，將林的聲請駁回。

林明佐這次的羈押期至11月23日期滿，台中地院日前再次進行延押庭。判決指出，林主張他僅認識陳政谷、徐培菁，其餘共同被告都與他無關；被控洩密部分，相關證人都是警界人士，但案經媒體大肆報導，相關證人自無可能再與他聯繫，因此沒有串證可能。

林明佐也說，偵查期間他的手機、平板都被扣押，也無煙滅證據可能；他因患有疾病，羈押期間已需仰賴輪椅移動，導致生活無法自理，需開刀或長時間靜養等醫療資源協助，無逃亡可能。

法院認為，林明佐坦承公務員財產來源不明罪，但否認違背職務收賄罪、包庇、洩密、洗錢等罪，但相關罪狀均有證據在卷可佐，足認其犯罪嫌疑重大。

法院考量林所犯是最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞；林的供述與其他共同被告有諸多出入、避重就輕，酌以林在本案的地位、角色，仍有勾串、滅證之虞。

至於林所稱因病需要醫療資源，法院依據林羈押期間的就診紀錄，均有戒送至培德醫院、中國附醫就診，可見林都有依病況到門診治療，並有因醫療急迫情形而戒護外醫，尚與「非保外治療顯難痊癒」有別，駁回林的聲請。