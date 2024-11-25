告慰在天之靈「送謝宜容進監牢」　鍾小平告發許銘春挪用公款涉貪

記者劉昌松／台北報導

勞動部吳姓公務員之死延燒，台北市議員鍾小平25日到台北地檢署，告發被指長期職場霸凌的勞動部北分署長謝宜容，涉嫌挪用北分署各科室資金183萬元，給自己和勞動部前部長許銘春購買伴手禮，另外許銘春涉嫌用安定就業基金舉辦個人演唱會，也疑似貪污。鍾小平表示，要努力把謝宜容送進監牢，才能告慰死者在天之靈。

▲台北市議員鍾小平到北檢告發前勞動部長許銘春、北分署長謝宜容涉嫌貪污。（圖／記者劉昌松攝）

吳姓公務員11月4日在辦公室輕生，傳出機關內部職場霸凌事件長期遭忽視，鍾小平21日已到台北地檢署告發謝宜容與勞動部長何佩珊等人，分別涉嫌過失致死、瀆職等罪，由於案情與新北檢受理吳姓公務員相驗案件有關，北檢已經報請高檢移轉管轄，由新北檢併案調查。

近日民進黨立委林淑芬再爆料，提拔謝宜容的勞動部前部長許銘春曾用公帑開自己的演唱會，民眾黨團總召黃國昌進一步指出，這場演唱會是從勞發署「就業安定基金」支出的2022年「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」。

鍾小平25日告發許銘春挪用安定基金辦演唱會，涉嫌貪污，鍾小平並拿出勞動部北分署各科室總計183萬餘元的禮品採購明細，指出「謝宜容當過許銘春的辦公室秘書，許銘春有習慣，出門拜訪會帶伴手禮，這個錢就是從183萬裡面出的，這是違法」，鍾小平並表示，「吳姓公務員很可憐，我覺得只有把謝宜容送到監牢裡，才可以告慰死者在天之靈，這是我中小平身為台北市議員努力的方向。」

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