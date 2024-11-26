冒名詐領「疫調工作費」3萬4900元　北市警情侶檔涉貪遭起訴

▲台北地檢署起訴警察情侶檔涉嫌冒名詐領同仁疫調工作費。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市警察局萬華分局前行政組長吳立傑與警務員簡婉婷，涉嫌在2022年間，偽造公文書，冒名詐領新冠肺炎疫調工作費3萬4900元，遭人檢舉後竟辯稱搞錯了，否認不法，台北地檢署26日依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪，將這對同居的警察情侶檔提起公訴。

內政部警政署在新冠肺炎疫情嚴峻期間，為補助基層警察協助調查確診病例接觸史，頒布「個人工作費」支給要點，實際從事疫調工作的相關人員，每接觸明確診病例，最高可申請核發5000元。

起訴指出，萬華分局李姓巡佐原本申請2021年6月到11月的工作費3萬4900元，並經送閱核可，但因警政署彙整後，認為有些單位申領費用沒達到每案5000元的請領上限，因此統案退回，李姓巡佐沒能領到疫調工作費，就在2022年2月21日調職。

李姓巡佐調職隔天，行政組長吳立傑就和下屬女友簡婉婷在同居處商議，由簡婉婷名義，重新製作簽呈，申請原本屬於李姓巡佐的工作費，但是因為首次偽造的申請表單上，申請人李姓巡佐的名字是被用修正帶手工塗改成簡婉婷，被上級認為不宜有塗改痕跡為由退回，因此改用電腦繕打申請表單後上簽，簡婉婷順利在2022年6月10日獲核發3萬4900元。

全案經匿名檢舉後爆發，吳立傑辯，簡婉婷確實有協助疫調，只是搞錯簡婉婷疫調工作的時間，吳、簡都否認冒領工作費私用，辯稱款項都交給行政組總務同事，用來支付單位內的餐費，檢察官調查後不採信2人辯詞，認為吳立傑與簡婉婷漠視同事權益，以詐術取得屬於李姓巡佐的工作費，建請法院量處適當刑度。2人現都已調離萬華分局。