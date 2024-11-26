LIVE／台灣英雄大遊行＆陳傑憲總統府發表談話　全程直播看這裡！





記者陶本和／台北報導

台灣在2024世界12強棒球賽奪得成人棒球有史以來首座冠軍。為此，總統府與文化總會26日下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行；在遊行結束後，台灣英雄們也會進入總統府，由總統賴清德、副總統蕭美琴迎接，而台灣隊長陳傑憲也將以球員代表身份發表談話。無法前往遊行現場的民眾，可以透過《ETtoday新聞雲》安排的「全程直播」掌握第一手即時現場狀況。

有關「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行的路線，自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路所設立的「英雄谷」，現場將會施放勝利紙花向台灣英雄致敬。接著，車隊會左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



文化總會表示，沿線將設置8座帳篷，發放本次遊行專屬的「TEAM TAIWAN」小旗幟與小國旗，數量有限，歡迎民眾到場索取。旗幟發放點分別為公園路上台北賓館側、公園襄陽路口、襄陽館前路口、館前路上好樂迪與UNIQLO門市前、忠孝西路一段上洪瑞珍門市前、重慶南路一段上華南銀行與臺灣企銀前。

文總補充指出，在重慶南路一段上華南銀行前，將設置「棒球英雄應援站」，由雷昇傳藝團敲響勝利戰鼓，迎接英雄車隊；重慶南路一段上臺灣企銀前，則設有「台灣尚勇應援站」，由職棒六隊啦啦隊員帶來此次世界12強棒球賽靈魂應援曲〈台灣尚勇〉，將與現場民眾在街頭大合唱；歡迎球迷前往這兩個應援站，用最澎湃的歡呼聲，讓TEAM TAIWAN感受到台灣民眾的熱情。

至於賴清德、蕭美琴接見規劃方面，待遊行車隊結束抵達總統府後，台灣英雄們將魚貫通過由三軍儀隊搭建的劍門，並由賴清德與蕭美琴迎接。在儀節安排上，將由賴清德、蕭美琴、中職會長蔡其昌分別致詞，而球員代表則是由台灣隊長陳傑憲發表談話。

▼「世界第一 台灣尚勇」遊行安排。（圖／文總提供)

