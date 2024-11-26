中越海警北部灣聯合巡邏　專家：具戰略性意義

▲圖為今年6月間，中越在北部灣聯合巡邏時，雙方艦艇進行聯合搜救演練。（圖／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸海警局昨（25）日發布消息稱，大陸海警艦艇編隊將赴北部灣海域與越南海警艦艇編隊展開本年度第二次北部灣聯合巡邏，這也是2006年以來中越海上執法部門展開的第28次聯合巡邏。大陸專家分析，聯合巡邏具有重要的戰略性意義。

北部灣位於南海西北部分沿陸封閉式海灣，越南首都河內及大陸海軍要地海南島位於兩側，為雙方的海上分界，該區域多年來是對兩國重要的戰略水域。

大陸海警局稱，聯合巡邏期間雙方將對北部灣海域兩國作業船舶進行執法監管，並就海上打擊走私違法犯罪展開業務交流，規範海上漁業生產作業秩序，妥善處置海上突發事件，共同維護海上穩定。

《環球時報》報導，中國現代國際關係研究院海洋問題專家楊霄認為，中越海警聯合巡邏已連續展開近20年，這種海上安全合作極強的連續性反映出較為突出的戰略性意義。

楊霄說，特別是近些年來，中越兩國進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係，在構建具有戰略意義的中越命運共同體的進程中，中越海警聯合巡邏作為海上低敏感領域協作的重要組成部分，成為一項重要的實踐成果。

大陸海警此前發布的消息顯示，今年4月27日至29日，中越展開2024年的第一次北部灣海域聯合巡邏。中越海警艦艇編隊按照既定方案和航線，沿中越北部灣海上分界線從南往北展開巡邏。其間，雙方對兩國作業船舶進行觀察記錄和登臨檢查，對漁船民展開宣傳教育。

楊霄認為，今年以來，中越海警聯合巡邏的演練課目和交流程度都有不同程度的提升，在建立穩定的各層級溝通機制、規範應對海上事件的處置方式、完善應對突發事態的相關預案等方面也取得了較大的進展，成為中越雙方安全合作的重要進展。

楊霄表示，中越海警北部灣聯合巡邏是中越兩國海上執法部門的例行性友好交流，旨在共同維護北部灣海域安全穩定。