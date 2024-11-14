陸海警赴黃岩島執法巡查　反制菲國納為領土

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

繼共軍南部戰區展開戰備警巡之後，大陸海警也宣布14日位於「中國黃岩島領海及周邊區域」進行執法巡查，並強調這是大陸海警依法展開的維權巡航活動。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8日簽署兩項新法，其中《海洋區域法》將黃岩島和南沙群島等島礁納入菲律賓領土，並主張從島嶼基線向外延伸12海里（22公里）的水域為菲律賓領海。

大陸於10日反擊，公佈對黃岩島劃分的16點領海基線，並公開命名仁愛礁等64個南海島礁的中文名稱及座標。

接著，共軍南部戰區13日出動海空兵力，在黃岩島「領海、領空」及周邊區域戰備警巡，並指這是南部戰區部隊「依法開展的巡邏警戒活動」。

《環球時報》13日引述北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華指出，從軍事角度來看，戰備警巡不同於例行性的演訓活動，是部隊為了應對可能的突發情況和戰爭狀態，在特殊區域和敏感時機展開的實戰化軍事活動。戰備警巡期間，裝備人員保持完整作戰狀態，隨時可以應對擦槍走火或者外部攻擊。「這應該也是中方希望菲律賓等『挑事國家』能夠看清楚、聽明白的訊息。」

大陸駐菲律賓大使黃溪連13日也就菲律賓簽署《海洋區域法》和《群島海道法》向菲國外交部負責人提出嚴正交涉，並就陸方劃定並公布黃岩島領海基點基線表明立場，強調這是對菲推出《海洋區域法》的必要回應，是大陸政府依法加強海洋管理的正常措施，符合國際法和國際慣例。

黃溪連強調，陸方將繼續依法採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益。敦促菲方立即停止採取可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動，維護南海和平穩定。

