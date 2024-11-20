婚宴菜全素！親友揪賓客「改叫20份大披薩」　新娘崩潰痛哭

▲外國一對新人精心設計「全素食」婚宴菜色，賓客卻完全不賞臉。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

國外一對新人都是素食主義者，舉辦婚禮前，不惜砸下近1.5萬美元（約新台幣48.7萬元）設計「全素食」宴客菜色，未料當天出席的親友與賓客，竟然當場改叫披薩外送，讓新娘忍不住嚎啕大哭。

28歲新娘在網路論壇Reddit發文表示，她與30歲丈夫都是素食主義者，與廚師合作數個月，「創作出一份5道餐點組成的純素菜單」，包括烤蔬菜塔、松露燉飯、用蘑菇替代的素食版威靈頓牛排，「我們刻意沒有在喜帖上提及……因為我們希望人們不帶偏見地享用。不論飲食偏好，每一道菜都是為了美味和滿足而設計出來的。」

未料，婚禮剛開始沒多久，新娘的哥哥與表親們竟然「帶著20份大披薩走進來，分發給賓客們，並且宣布『真正的食物，給任何想要的人！』」

新娘直言自己感覺非常丟臉，外燴人員也一臉尷尬，許多賓客根本沒吃婚宴菜色，「人們拍照，把它當成笑話。我婆婆在臉書po文，說她兒子的婚禮是如何『被披薩拯救』，因為新娘試圖『強迫大家吃兔子的食物。』」

稍後，新娘憤怒質問，哥哥才坦言親戚都在抱怨「所有食物都只是蔬菜」，為了不讓大家在婚禮上挨餓，才會叫外送。當晚，她忍不住在廁所痛哭失聲，新婚丈夫也不好受，氣得把女方家屬都趕走了。

新娘坦言，這件事情鬧得很大，「現在，家族裡有一半的人都說我們很高傲，因為我們『把信念強加在別人身上』，毀掉了自己的婚禮。他們說，我們應該提醒賓客這些都是素食。」

貼文下方，大多數外國鄉民都不支持新人，「說實話，你們不告訴任何人關於菜單的事情，就是因為你們知道他們不會喜歡，甚至不會出席。」也有人直言，這對新人的做法，正好解釋了為何有些人對素食主義者反感。