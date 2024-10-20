狗狗爬上埃及金字塔頂！　畫面曝光爆紅

▲流浪狗爬上金字塔頂端。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

埃及金字塔是古世界七大奇蹟中，唯一僅存的建築物群，如今金字塔又出現另一幕稀有景象，原來是有一名滑翔傘飛行員在金字塔頂端上，發現一隻流浪狗竟悠哉地在頂端上追鳥嬉戲，罕見畫面也在網路上瘋傳。

根據CNN報導，美國滑翔傘飛行員莫舍（Marshall Mosher）日前和朋友於日出時分在埃及著名的吉薩金字塔（Great Pyramids）群上空飛行，結果竟意外拍到，金字塔的頂端上居然有一隻狗正在追鳥嬉戲。

莫舍說，「我們注意到有個東西在金字塔頂上來回跑動，有個人以為那是美洲獅。」他們接著將鏡頭朝狗狗所在的卡夫拉金字塔（Khafre）拉近，結果發現狗狗居然在金字塔頂上追鳥嬉戲。

卡夫拉金字塔（Khafre）是埃及第二高的金字塔，頂端高度為136.5公尺。莫舍表示，剛開始他們擔心狗是否被困住，但很快就打消這個念頭，「如果牠自己爬上去，牠應該也能自己下來，除非它找到了一個神秘的傳送門把它傳送到金字塔頂端。」

事實證明，莫舍第二天重回現場後，狗狗已經消失無蹤，網路上也流傳著另一段疑似同隻狗跑下金字塔的影片。

這段影片上傳到Instagram後立刻爆紅，莫舍說，吉薩金字塔周圍有數百隻流浪狗，有些狗經常會在金字塔的底部附近出沒，「我本來以為飛越金字塔這個機會已經夠引人注目了，但沒人關心這個。」

部分網友甚至將這隻狗比做古埃及的死神阿努比斯（Anubis），簡直就是現代版的「阿努比斯小狗」（Anubis Pup）；古埃及死神阿努比斯有著狗頭、人身的形象。