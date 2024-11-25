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培育出陳傑憲！台電慶奪冠發雞排爆排隊人潮　650份20分鐘發光

▲▼培育出陳傑憲！台電慶奪冠發雞排爆排隊人潮　650份20分鐘發光光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電慶奪冠發雞排，現場爆排隊人潮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣完封日本奪下12強冠軍，今天（25日）下午長期支持棒球、培育棒球國手的台電高雄區處，也在區處外面發放650份免費炸雞。民眾排隊嗨領，直呼「謝謝這些年輕人讓台灣再次發光」、「為台灣棒球感感到驕傲！」，一起共同感受贏球喜悅。

台電棒球隊歷年來培育出許多厲害國手，其中更包括本次世界12強棒球賽「台灣」隊長陳傑憲，以及現役統一隊的林益全、林岱安、桃猿隊的吳桀睿，還有現任統一獅總教練林岳平等皆曾為台電棒球隊的一員。

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▲▼培育出陳傑憲！台電慶奪冠發雞排爆排隊人潮　650份20分鐘發光光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電發雞排爆排隊人潮，650份20分鐘發光光。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電高雄區處處長黃志榮表示，就是想給台灣棒球和台電棒球隊一個讚，台電非常用心支持台灣棒球選手，也經常透過關懷活動，讓球隊走入校園、社區、偏鄉，致力帶動基層體育的發展，讓台灣每一個小朋友都有機會接觸棒球。

黃志榮說，這次賽事非常精彩，更凸顯台電推廣基層體育，以及推動地方棒球文化的重要！因為每一個角落，都有可能隨時會有下一個棒球明日之星。

▲▼培育出陳傑憲！台電慶奪冠發雞排爆排隊人潮　650份20分鐘發光光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電曾培育出陳傑憲，發雞排與民眾共享贏球喜悅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼培育出陳傑憲！台電慶奪冠發雞排爆排隊人潮　650份20分鐘發光光。（圖／記者賴文萱翻攝）

本次賽事表現非常亮眼的台灣隊長陳傑憲，過去曾在台電棒球隊服務，曾為隊友、現服務於高雄區處的吳明儀表示，對於學弟的表現他與有榮焉，想起過去陳傑憲在台電棒球隊訓練的日子，打擊訓練每天都要打1籃大賣場推車大約300顆的球。

台電高訓中心棒球場全壘打牆的後方有一面特別用電線桿立起的攔網，當時這塊攔網，主要是為了避免打擊相當厲害的大學長林益全因常常擊出大號全壘打，打到牆外的車輛和行人而設立。陳傑憲當時訓練就經常和其他學長，以林益全大學長為目標，比賽誰打到網子比較多。

台電棒球隊成立78年，在社會甲組實力堅強，每年的重要賽事包括，4月開打的全國成棒甲組春季聯賽，以及11月至12月的爆米花棒球聯盟。

目前團隊隸屬在台電高雄區營業處，主要訓練地點在台電訓練所高雄訓練中心，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲。球隊成員臥虎藏龍，包括投手王宗豪、謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量皆為棒球國手，曾在2019年以中華隊身份參加第29屆亞錦賽，一舉拿下睽違18年的金牌！

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