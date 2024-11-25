台南Josh賽後哭爆　日本球迷「離場1舉動」超有風度！網：台日友好

▲中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

中華隊今日在12強賽冠軍戰中以4:0擊敗日本隊，締造台灣棒球史上首次世界賽冠軍的重要里程碑，許多台灣人到東京巨蛋看球，結束後感動落淚，網紅台南Josh透露，比賽結束後哭得唏哩嘩啦，日本球迷離場時，一個一個對他們說「恭喜」、「nice game」，超有風度的態度讓他超感動。

台南Josh在Threads發文，台灣拿下冠軍後，坐在位置上感動而泣，有一群日本球迷從他們面前經過，「看到這三個哭到不行的台灣球迷，一個一個都跟我們說恭喜、說nice game，這個風度跟溫柔，本來哭到快停了又繼續哭了」。

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Josh也在IG發文，「沒有玄學，沒有神秘力量，只有三個眼睛哭腫喉嚨啞掉卻無比幸福的球迷，能在這歷史的一刻待在現場親眼見證，有來這趟真的是太好了」。

許多網友紛紛留言，「日本人真的很有風度，賽後也有日本球員來致意」、「台日友好！」「她可能不知道你去買戶鄉傷害的球衣」、「慶功宴上國師沒到，中華隊沒人敢動筷子」、「恭喜台灣隊得冠軍，台灣隊真是台灣人的驕傲」、「我覺得你欠戶鄉一個擁抱」、「外場MVP，國師Josh」。

事實上，昨晚比賽結束後，日本隊留下來觀看金牌賽，獲美國職棒大聯盟（MLB）記者莫羅西大讚，在X發布影片，「運動家精神非常美麗。在日本隊獲得銀牌之後，許多選手轉向中華台北隊鞠躬。現在，他們留下來參加金牌頒獎典禮。」

▼日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

