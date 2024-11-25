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揪感心！苗栗縣民慨捐高階電擊器　助提升救護硬體

▲苗栗縣民余芷葳捐贈2組高階電擊器，消防局今天舉行捐贈和感謝儀式。（圖／苗栗縣消防局提供）

▲苗栗縣民余芷葳（左3）捐贈2組高階電擊器，消防局今天舉行捐贈和感謝儀式。（圖／苗栗縣消防局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市民余芷葳了解搶救緊急傷病患生命的急迫性及政府資源有限，捐贈2組總價223萬的「高階整合式生理監視電擊器」，配置救護出勤量居高不下的苗栗、頭份分隊使用，提供患者到醫院前先進緊急救護利器。苗栗縣消防局今（25）日舉行捐贈、頒贈感謝狀儀式，表揚感謝余女士的無私奉獻。

消防局表示，余芷葳從事過社工服務，也在醫院擔任過志工，有感搶救緊急傷病患生命的急迫性及體認政府資源有限，原本要捐贈救護車到頭份分隊，但車齡仍未到汰換年限，改捐贈消防局總價223萬元的高階整合式生理監視電擊器2組，並配置救護出勤量較多的苗栗及頭份消防分隊使用，成為苗栗縣第2、3組的高階電擊器，第1組為竹南鄉親捐贈給竹南分隊使用中。

▲苗栗縣民余芷葳捐贈2組高階電擊器，消防局今天舉行捐贈和感謝儀式。（圖／苗栗縣消防局提供）

消防局為感謝余芷葳的慨捐義舉，今天上午9時由局長匡夢麟主持捐贈和感謝儀式，頒贈感謝狀給她，表達消防局的謝忱。消防局說，此次捐贈的高階整合式生理監視電擊器2組，具備電擊器、血壓計、血氧飽和濃度監測器(SPO2)、潮氣末二氧化碳監測器(EtCO2)及12導程心電圖機等多項功能，可以讓救護人員平時不需個別整備多項器材，現場也無須擔心漏拿設備，可以更加專注照護傷病患，是一種非常先進且便利的器材，也是到院前緊急救護必備的設備。

▲苗栗縣民余芷葳捐贈2組高階電擊器，消防局今天舉行捐贈和感謝儀式。（圖／苗栗縣消防局提供）

匡夢麟表示，緊急救護工作約佔消防勤務8成，苗栗縣去年救護出勤量已達2萬7,000多次，平均每月有2,300次，顯見民眾對於救護需求與日俱增，縣長鍾東錦重視及支持緊急救護業務的推動，自2023年至2025年額外編列預算342萬元，推派30名優秀的救護人員人參加高級救護技術員(EMT-P)訓練，積極培訓救護人員，精進救護技術。因此，更感謝余女士等各界的善心，在強化消防軟實力的同時為硬體再加分，讓高級救護技術員得以發揮長才，提供民眾更優質的緊急救護服務。

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