1人參賽全家出遊！國語文競賽萬人齊聚花蓮　2天賽事圓滿落幕

▲▼全國國語文競賽吸引萬人齊聚花蓮，一起度過了兩天精彩的語文饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歷經兩天激烈的競賽，113年全國語文競賽於24日圓滿落幕，我年移師台中市舉辦。花蓮縣長徐榛蔚感謝此次賽事有來自全國22縣市代表隊4198位選手、312位評判人員和陪同家屬合計超過萬人前來花蓮，另外教育部終身教育司顏寶月副司長及原住民族委員會瑪勒芙勒芙．杜妲利茂專門委員也蒞臨花蓮，一起度過了兩天精彩的語文饗宴。

徐榛蔚表示，特別感謝花蓮縣能承辦今年全國語文競賽，兩天賽事吸引了上萬人到花蓮，帶動花蓮各產業商機與景氣，促進在地經濟活絡。此次賽事在競賽員、指導老師與領隊共同見證下圓滿落幕，特別感謝教育部及籌備委員會指導，同時也感謝評判委員以及申訴評議委員的辛勞，讓本次賽事公正圓滿。

賽事精彩紛呈，涵蓋國語、台灣台語、台灣客語以及台灣原住民族語言的多項比賽，包括演說、情境式演說、朗讀，以及靜態的作文、寫字與字音字形競賽。每位參賽選手都以充滿自信的姿態登場，不同族群的語言文化在舞台上交織輝映，猶如流動的文化畫卷，一字一句，深刻花蓮，為比賽增添亮點，也為花蓮留下雋永的詩篇。

花蓮縣政府承辦此次全國性賽事，歷經一年多的籌備，動員近千名工作人員，並於此次賽事融入多項創新規劃，包括：積極推廣環保，提供可重複使用的不鏽鋼餐盒，讓參與者不僅品味美食，更能共同為地球環境盡一份心力。

為使參賽者順利往返花蓮，立法委員傅崐萁協助媒合台灣鐵路股份有限公司加開列車提供交通支援。特優獎座由花蓮縣長徐榛蔚親自設計，結合花蓮在地特有的原石元素，並融入比賽主視覺中的標點符號設計，完美展現在地特色。鼓勵「一人參賽、全家出遊」，結合在地觀光活動，邀請各地家長與親友共同深刻花蓮等。在各界的共同努力下，今年全國語文競賽劃下完美句點，不僅為參賽者留下珍貴回憶，也展現了花蓮縣卓越的活動規劃與辦理能力。