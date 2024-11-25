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職務再設計打造無障礙職場　勞動部助身心障礙者就業無擔憂

▲▼ 「職務再設計」幫大忙 讓身障員工不再喊累 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲勞動部職務再設計宣傳圖卡 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進身心障礙者就業，勞動部積極運用各項就業促進措施助身心障礙者進入職場，截至今年第3季已協助2萬8千名身心障礙者順利就業。其中「職務再設計」方案排除身心障礙員工因身體因素造成的工作障礙或不順暢，不僅有效凝聚員工向心力，更能降低離職率，創造勞資雙贏。

▲▼ 「職務再設計」幫大忙 讓身障員工不再喊累 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲吳祐全因導入職務再設計方案，有效減輕工作負擔，讓他工作開心多了。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今(25)日分享一名透過職務再設計方案穩定就業的成功案例，今年36歲的身障者吳祐全，現為朴子一家蘭業公司員工，因導入職務再設計方案，申請就業輔具，有效減輕工作負擔，讓他不再喊累，直說「輕鬆多了」。

吳祐全說，10年前因重大車禍讓他右手與右腳截肢，目前右腳有穿戴義肢，可正常行走，前份工作為辦公家具工廠作業員，因體力不堪負荷而離職，今年轉職到美商三好農業公司上班，主責處理椰纖原料的搬運與加工處理，因他僅左手可施力，但椰纖體積龐大且重達上百公斤，因此在移動及搬運過程相當吃力，且至水槽處澆水泡開椰纖時，常因椰纖攤放於平台推車上，導致澆水時水花四濺，易使他的下肢義肢零組件潮溼損壞，讓他就業面臨困境。

▲▼ 「職務再設計」幫大忙 讓身障員工不再喊累 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲透過移動式吊架與大型塑膠桶等就業輔具協助，解決吳祐全過度負重及水花潑濺情況，讓他工作更順手、效率更高。 （圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

後來公司透過職務再設計方案，經專家評估訪視後，就服員協助申請移動式吊架並搭配大型塑膠桶，讓吳祐全以吊架協助搬運椰纖，且將椰纖放入塑膠桶後再澆水，改善了過度負重及水花潑濺情況，解決吳祐全的工作難題，現在的他工作起來不僅疲勞感減少，工作順手時常超前進度，不僅公司滿意其表現，也讓吳祐全開心說，「想做到不能做為止」。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，只要企業能多給身心障礙員工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，鼓勵企業或身心障礙員工可申請運用「職務再設計」方案，透過專家協助，重新設計工作環境、改善機具設備、提供就業輔具、改善工作流程、分派適當的工作等，把工作環境中不利因素排除，藉此提升工作產能與效率，讓身心障礙勞工在職場上能發揮得更出色。

劉邦棟說，勞動部推動「職務再設計」方案，每一個案每年最高可補助10萬元，協助企業吸引並留住人才，也讓身心障礙勞工能安心就業，歡迎企業或身心障礙員工申請，詳情可洽轄區各就業中心，或上職務再設計官網(https://jobacmd.wda.gov.tw/DJOB_WEB/)查詢。

 
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