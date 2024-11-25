公務員遭霸凌案件頻傳　郭國文籲制定「職場霸凌防制法」

▲民進黨立委開記者會，呼籲政府制定「職場霸凌防制法」記者會。（圖／郭國文辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

近期因勞動部勞發署同仁輕生案件，引來各界關注職場霸凌問題，更凸顯台灣在防範上的規範不足。對此，民進黨立委郭國文、林月琴與台灣勞工陣線秘書長孫友聯25日召開記者會，呼籲政府提出可以讓勞工、公務員皆適用的規範，來完善勞動環境。郭國文表示，參照各國法規，都比台灣現行《職安法》完善，期待台灣可以制定「職場霸凌防制法」。

郭國文指出，不只日本有相關規範，韓國也有「職場反霸凌法」，以及美國、德國、法國等國家皆有相關規範，都比台灣於《職安法》當中模糊的定義還要更加完善。且不只勞發署案件，近年來地方政府公務員遭霸凌案件不斷傳出，郭國文希望台灣可以制定「職場霸凌防制法」，讓勞工與公務員都適用，來做更健全的保障。

郭國文表示，日本在《勞動施策綜合推進法》當中明確規定職場霸凌的三大構成要件，包括：1. 以優越關係的舉止；2. 逾越業務上必要且相當之範圍；3. 導致有害於勞工的就業環境。

雖說有「優越關係」的限制，但相關定義不局限於上屬對下屬，還包含下對上、同輩之間行為的約束，所謂的優越關係，包括對於業務熟悉程度或資源掌握，都是包括在其中。

除此之外，厚生勞動省又發布了職場霸凌的六大類型，包括：1. 暴行、傷害等身體攻擊；2. 脅迫、毀損名譽、污辱等惡言精神攻擊；3. 隔離、排擠、忽視等阻絕人際關係；4. 強迫執行明顯不必要或不可能完成的過分要求；5. 欠缺業務合理性，要求執行與能力、經驗不相當的低階要求；6. 過度介入私領域與隱私。

林月琴認為，如果要制定專法，那有三大主張應該落實：一、健全保護機制，政府機關要委託民間公正單位建立外部申訴機制；二、健全申訴機制，地方政府勞工局處要受理霸凌申訴案件；三、內部機制失靈，要由外部機制解決，建立內外兩條申訴管道。

林月琴表示，霸凌就是違法行為，目前政府機關內部申訴管道功能不彰，人事總處要建立一條委託律師公會、民間司改會、或法扶基金會，由公正第三方組成的外部申訴機制，讓內外兩條申訴管道並行。除此之外，內部調查到司法訴訟都被害人都應該有委託代理人或輔助人參與程序的權利。

林月琴強調，當民間企業勞工遭受職場霸凌，無論是勞動部或地方政府勞工局處，都缺乏介入機制。政府對於職場霸凌的態度一昧採取雇主自主管理，情況與性騷三法修正前，受害者求助無門的狀況一樣，當勞工面對權勢或集體霸凌，期待權勢者自行檢討是一件非常荒謬的事。

林月琴說，政府面要比照勞資爭議的方法來面對職場霸凌，不能缺席，包括政府機關與民間公司，都要有外部申訴管道，不只能有效，更可以讓勞工選擇自己想要的申訴方式，這是林對修法的期待。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，1972年到1974年期間，因工廠有機溶濟管理不當，引發勞工中毒死亡事件頻傳，進而迫使政府於1974年制訂《勞工安全衛生法》（現為《職安法》），強制雇主預防職災的義務，為這群女工用生命留給所有台灣勞工免於職災恐懼的重要遺產。

孫友聯表示，近期基層公務人員的犧牲，希望能夠讓社會對預防職場霸凌的重視。然而，目前無論是公務或私部門適用之相關法規，並無法積極落實職場霸凌預防與救濟的成效，政府應儘速檢視其缺失，包括《職安法》的翻修回應以更符合當前需求，以及必要時，透過制訂專法強化雇主責任，針對不同身份、不同態樣的職場霸凌防治進行更明確規範，讓所有受僱者都能免於遭受職場霸凌的恐懼。

此外，為宣示政府對於任何形式霸凌的「零容忍」態度，行政院應立即啟動「反霸凌國家行動計畫」，並進行跨院協調，行政院管轄部份由院級首長主責，積極落實包括職場、校園及網路霸凌等防治工作。