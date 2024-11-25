陸券商：中國房價有望在2026年前後止跌回穩

▲大陸房市持續低迷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸券商中信建投最新的研究報告指出，參考國際經驗，中國房價有望在2026年前後止跌回穩，其中，核心城市更有機會在2025年率先回穩。

中信建投認為，自9月底政治局會議提出要促進房地產市場止跌回穩後，中央和地方層面政策持續出台，中央層面推出專項債收儲、棚改貨幣化安置、房地產稅收調整等政策，地方層面則繼續在限購、首付比例等方面作出優化。

中信建投指出，政策支持下，10月重點40城新房成交同比上升5.0%，13城二手房成交同比上升23.8%，市場景氣度顯著提升。

中信建投提到，展望2025年，預計核心城市有望率先回穩，重要指標降幅收窄，銷售面積、新開工面積、竣工面積、投資額分別下滑8.3%、17.9%、7.7%、10.7%。

中信建投認為，地產開發業務仍在築底中，「並購六條」政策紅利驅動，建議關注向新質生產力轉型的房企；同時防範通縮風險已成為當前政策的重要考量，推薦優質商業類地產公司。

中信建投說，美國、日本、俄羅斯、西班牙、泰國採用寬鬆的貨幣及財政政策、接管風險主體、降低購房成本等方式推動房地產市場的止跌回穩。5個國家房價下行週期持續時間在5到10年左右，週期內跌幅在20%到40%左右。

中信建投強調，「中國房價已下跌3年、跌幅近15%，參考國際經驗，房價或將在2026年前後止跌回穩。」