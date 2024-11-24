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全國產職業總工會喊「力挺洪申翰」　給4期許盼創前瞻勞動環境

▲▼立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

勞動部長何佩珊因勞發署員工遭霸凌輕生事件請辭獲准，由綠委洪申翰接任部長一職，年僅40歲的洪也成為史上最年輕的勞動部長。在洪申翰上任的前一天，全國產職業總工會發出聲明力挺與祝福，並給予4大期許。

全國產職業總工會24日表示，在此充滿挑戰的時刻，對新任勞動部部長洪申翰的就任，表達由衷的支持與祝福。他們相信，洪申翰以其長期以來對勞工權益的關注和積極推動相關政策的經驗，將能帶領勞動部在多變的環境中穩健前行，為全國勞工與雇主創造更和諧、更具前瞻性的勞動環境。

全國產職業總工會指出，當前台灣面臨經濟轉型、少子化、老齡化及全球競爭的多重挑戰，勞工權益保障、職場安全與健康、工會力量強化、以及勞資關係協調等議題更加迫切。

此外，全國產職業總工會向洪申翰提出4大期許：第一，積極傾聽基層聲音，深入了解勞工實際需求，確保政策貼近現場實情，促進多元化與包容性的勞動市場；第二，推動勞動政策創新，面對產業結構改變及科技發展，制訂兼顧彈性與保障的政策，提升國家競爭力並守護勞工尊嚴。

全國產職業總工會表示，第三是深化勞資對話機制，強化勞資協調，建立更具前瞻性的溝通平台，促進共識並減少對立。最後，是優化勞動檢查制度，強化執法效能，確保勞動法令公平落實，維護勞動市場的正義與秩序。

全國產職業總工會強調，將全力支持洪申翰的施政，同時也將秉持監督角色，與各界攜手努力，確保勞動部的政策方向能夠符合國家發展與勞工福祉的雙重需求。他們深信，透過政府、工會及雇主三方攜手合作，台灣的勞動環境將更為穩健與進步「我們再次祝賀洪申翰部長履新順利，期盼他的領導能為台灣勞動政策注入新的活力，帶領我們邁向更美好的未來」。

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