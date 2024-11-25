12強官方海報「隱藏大魔王」成真　網笑噴1共通點：下次別印了

▲蔡阿嘎也直擊，12強官方海報沒有中華隊。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）



網搜小組／劉維榛報導

經典賽開打以前，中華隊並不被看好，日媒更給了殘酷低分，「12隊戰力排行榜」中排名倒數第二，就連東京巨蛋場外的官方海報中，也沒有台灣的選手。如今台灣靠實力奪冠，台灣網友紛紛笑噴，「冠軍隊都是隱藏隊伍」、「海報上的人有什麼共通點？都不是冠軍」。

中華隊以4:0擊敗日本，一名網友在PTT笑虧，「聽說球場外有11強海報，這樣改，應該來得及？」

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底下網友也紛紛笑回，「隱藏大魔王」、「青天白日滿地紅，沒有Team Tawain啦，別傻了」、「海報上的人有什麼共通點？都不是冠軍」、「在上面的都輸了，下次也別印」、「是這樣的輸給倒數第二的，就是倒數第一了吧」、「隱藏大魔王不會出現在海報上」、「淘汰名單的海報，很可以」、「冠軍隊都是隱藏隊伍」。

平台上，也有網友直呼「12強海報上面為什麼沒有我們？因為～我們要獨立一張」、「讓他們永遠記住冠軍」、「因為上面的都是輸家，我們才是贏家」、「冠軍就給我獨立一張」。

事實上，網紅蔡阿嘎身處日本，並笑虧「12強的官方海報真的沒有放我們的球員，嗯沒關係，因為他們是後面的11強！」

這屆中華隊球員表現炸裂，也將得到豐厚獎金，以本屆參賽的28名球員來計算，合計要發出1.4億元到1.96億元的國光獎金，再加上WBSC的獎金以及中華棒協的獎金，整體獎金額可達2億至3.1億元，綜合計算，平均每位選手累計可獲得超過1100萬台幣獎金。

此外，台中市政府也將加碼，設籍台中的球員、味全龍投手陳冠偉，將加發70萬獎金；高雄市運發局也給予加碼，李凱威、張政禹皆是設籍於本市選手，可另外獲得70萬元獎金。

▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

