《央視》爆多款兒童羽絨服「以絲代絨」　黑心商家：我都能給你做

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》「財經調查」節目近日走訪江蘇南通的「羽絨被」電商直播間，從工作人員口中得知，線上展示的樣品和消費者購得的羽絨被完全不是同款產品。此外，江西九江的兒童羽絨服產業鏈，也出現多家黑心廠商「以絲代絨」，甚至有廠商能根據客戶要求調配「絲」的比例，只要付錢，「都能給你做！」

▲《央視》踢爆大陸多款羽絨服及羽絨被都是「以絲代絨」的黑心商品。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》報導，進入羽絨被的生產場地，工作人員透露，他們生產的是填充「飛絲」的假羽絨被，「同樣一款外觀的羽絨被，充90絨，成本需要800元（人民幣，下同），充高絲，成本只要400元。」

工作人員口中的「飛絲」，其實是指在羽絨加工過程中，從羽毛上脫落下來的單根短絲，其形態與羽絨有相似之處，當「飛絲」和「羽絨」被填充進產品後，無論是從外觀看，或用手直接觸摸，消費者都極難分辨出二者間的差異。

據了解，在南通的家紡市場，商家將飛絲添加到羽絨製品裡，甚至用飛絲取代羽絨，早就成為「公開的秘密」，即便是這些偽劣羽絨製品無法突過檢驗，但商家們都心知肚明，只要有利可圖，寧願選擇違規販售假羽絨被。

至於江西九江的紅星羽絨電商創業園裡，聚集百餘家羽絨服裝配套企業，兒童羽絨服價格「超級便宜」的背後，不僅使用「飛絲」作為填充物，還有「吊包絨」、「手感絨」等黑心產品，與合格的填充物相比，在保暖功能上大打折扣。

一間名為「胖瓜童裝工廠」的兒童羽絨服企業工作人員表示，他們既生產合格羽絨服，也生產不合格羽絨服，會把合格羽絨服的檢測報告用在不合格的產品上，藉此「矇混過關」，監管嚴的地方就發好貨，監管不嚴的地方就發「充絲」的「羽絨服」。

另一間羽絨服生產商工作人員透露，他們可以根據客戶提供的成本調配各種填充物的比例，「不管成本被壓縮到何等低的程度，他們都能夠提供與之匹配的飛絲，雖然對客戶採買飛絲的目的心知肚明，卻要假裝不知道客戶的用途。」