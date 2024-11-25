「要看台灣拿世界冠軍」！彭政閔11年前願望成真了...球迷全看哭

▲中職昔日人氣球星彭政閔（右二）是本屆12強中華隊的教練之一，彭政閔11年前的願望成真。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

2024世界棒球12強冠軍戰昨（24日）晚完美落幕，中華隊以4：0的分數完封強敵日本，也是台灣首次在國際成棒3大賽的首座冠軍、最佳成績。賽前有球迷挖出中華隊教練彭政閔11年前喊話：「要看到台灣拿下世界冠軍」，如今願望成真讓球迷全看哭，驚呼「見證奇蹟的一天」。

12強冠軍戰前4局雙方沒有太多攻勢，5局上半林家正先擊出1發陽春全壘打，接下來打線攻擊有效串連，到隊長陳傑憲上場，擊出右外野3分全壘打，中華隊單局打下4分，日本在下半局沒得分，第5局結束以4：0領先日本。後面4局雙方打擊互有攻勢卻都沒都分，9局下半中華隊以美技「再見雙殺」，成功勇奪12強冠軍殊榮。

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▲彭政閔11年前廣告被挖出，喊話「要看到台灣拿世界冠軍」，看哭不少球迷（圖／翻攝自PTT棒球板）

事實上本屆12強台灣晉級冠軍戰，已經是自1992年巴塞隆納奧運後，台灣再度站上世界成棒的決賽舞台，有資深球迷分享11年前彭政閔在廣告中，喊話「有一天我要看到台灣拿下世界冠軍」，如今彭政閔願望成真，身為本屆中華隊教練團的他更是親眼見證台灣達成這項輝煌成就。

球迷在冠軍戰前一晚（23日）問，「這廣告是不是有機會實現了？」期待之情溢於言表，當時有許多人信心表示，「就是明天就是明天」、「現在回頭看，特別感動」、「我最愛的恰恰，夢想真的快要實現了」。

在台灣奪冠後，有其他球迷特地發文感謝彭政閔，恭喜他願望實現外，也謝謝擔任本屆中華隊打擊教練的他，把台灣選手長期被詬病的打擊實力扭轉，這屆中華隊每個選手都敢打又會選球，多虧他還有高國輝，「謝謝恰恰」、「打教兩位都很神，恰恰跟國輝」、「人人都有機會開轟，太強了教練團」、「這次打者的進步有目共睹」、「有學長真好」。

▲中華隊打敗日本奪下冠軍，也是隊史在12強的最佳成績。（圖／CTWANT提供）

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