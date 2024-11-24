影／賴清德跟台灣英雄視訊　陳傑憲：拍謝統一沒奪冠，但世界冠軍

記者陶本和／台北報導

世界12強棒球錦標賽，24日晚間舉行冠軍戰，台灣隊以4比0完封日本隊，寫下32年來史上最佳成績。總統賴清德晚間也跨海與台灣英雄們視訊；而拿下MVP的台灣隊長陳傑憲在視訊時跟統一獅球迷賴清德說，「不好意思啊，那個統一沒得冠軍，但我們得了世界冠軍」。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



賴清德在跨海視訊時，先向台灣英雄致敬。他表示，曾總教練、陳傑憲以及所有台灣英雄，你們好，恭喜你們，將士用命、表現精彩，為國家贏得史上第一座世界冠軍，也要感謝你們為國爭光，將台灣推向世界的舞台，也讓國際社會知道台灣不是只有半導體，我們還有棒球，棒球是很強的。

賴清德說，今天的比賽，身為一個球迷看了非常高興、非常精彩，不僅僅兩支全壘打得到四分，而且完封日本，我們完全是靠實力贏得日本，所以我們可以說是實至名歸，非常非常謝謝你們，「也看到你們最後得到冠軍包括傑憲、包括郭俊麟，很多球員都流下英雄淚，我們看了也非常感動，表示你們為國爭光可以說是不遺餘力。」

賴清德表示，因為台灣英雄傑出表現，所以他已經決定會派戰鬥機伴飛，迎接英雄回國，而他也會在總統府用三軍儀隊、架起劍門，歡迎他們凱旋歸國。

同時，賴清德也說，會舉辦車隊遊行，讓台灣英雄前進英雄谷，可以享受奧運英雄那樣的光彩。他說，當然大家也知道，根據國光獎章，每位英雄都可以得到國家頒發的700萬獎金，恭喜你們。他強調，希望我們企業界也能夠因為你們傑出的表現，能夠慷慨解囊多包一些紅包給我們每一位為國奮戰的英雄。

陳傑憲則跟身為統一獅球迷的賴清德說，「不好意思啊，那個統一沒得冠軍，但我們得了世界冠軍」。賴清德聽後大笑說，「將功折罪，將功折罪！傑憲你記得嗎？你上次世界賽的時候，我們剛好在同一場、台南的球場碰到你，我那時候跟你說，其實我很欣賞你，因為你打法、你的打擊最全面，打擊最好，你還記得嗎？」

賴清德表示，當年有跟陳傑憲講過，真的這次的比賽，真的是非常精彩、非常令人欽佩，「謝謝你，謝謝你為國有如此精彩的表現，謝謝你喔，謝謝，你們辛苦了，謝謝你們，謝謝」。

▼賴清德跟台灣英雄視訊。（圖／總統府提供）

