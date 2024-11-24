剋星？王義川遞補不分區　黃國昌酸：要有「立委職責」基本認知

▲黃國昌出席「本土小牙醫」舉辦的「反密醫、反特權，反對24億假偏鄉計畫」活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部公務員霸凌輕生案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准後，由民進黨立委洪申翰接任部長，不分區由民進黨政策會執行長王義川遞補，但民進黨發言人吳崢竟稱「搶救王義川成功」引發爭議。面對王義川將進入立院，立院民眾黨團總召黃國昌強調，現在全台最關心的就是勞動部霸凌、貪腐案，但民進黨卻在宣傳「派一個立委來」，「請問他要來做什麼？」

黃國昌24日下午1時50分出席「本土小牙醫」舉辦的「反密醫、反特權，反對24億假偏鄉計畫」活動，會前接受訪問。針對王義川被認為是「黃國昌剋星」，會不會擔心王搶走風采？黃國昌回應，整件事情發展到這樣，整個社會國家是用非常哀傷、非常憤怒的心情面對，真的無法理解民進黨高官腦袋裡在裝什麼，這麼難過的事情竟在額手稱慶，把難過的事情當喜事在辦，真的完全無法理解民進黨高官腦袋裡在裝什麼東西。

黃國昌提及，立法院是立委要監督行政部門的地方，現在全體立委最關心的事情，就是勞動部發生的不僅是霸凌，甚至還有要如何強力監督貪腐，結果民進黨現在在宣傳的是「派一個立委來」，「請問他要來做什麼？監督行政部門嗎？還是幫我們勞動部、（行政院長）卓榮泰洗地？」

黃國昌表示，一個立委的職責是什麼，自己要有基本認知，如果連這個基本認知都沒有的話，可能就會出現像現在民進黨立委在立院的荒腔走板行徑，不僅是叫囂，甚至是暴力破壞公物，最近這段時間所有荒腔走板的行徑，民進黨立委真的讓全台社會看了非常非常失望與憤怒。