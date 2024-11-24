洪申翰接勞長「開勞工最大玩笑」　黃國昌：若報告不及格「直接死當」

▲黃國昌出席「本土小牙醫」反密醫、反特權，反對24億假偏鄉計畫活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署公務員霸凌輕生案震驚社會，勞動部長何佩珊請辭獲准後，行政院宣布由民進黨立委洪申翰接任部長，不分區空缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。面對此人事案，立院民眾黨團總召黃國昌批評「荒腔走板」，倘若下一份交出的調查報告還是不及格，那就直接死當，請行政院長卓榮泰再找可交出合格調查報告的人出來。

黃國昌24日下午1時50分出席立法院周遭的「本土小牙醫」反密醫、反特權，反對24億假偏鄉計畫活動，會前接受媒體訪問。針對洪申翰將於25日上任勞動部長，該人選是否適任？黃國昌回應，看到這個人事任命，「我必須要說，讓人非常遺憾。」

黃國昌表示，民進黨政府把治國當兒戲，不僅是在小圈圈裡面找人，簡直是「信賴」者有得分；自己之前就說過，現在只要「信賴」都有糖分，這種荒腔走板的人事任命，是對廣大勞工朋友開最大的玩笑嗎？

黃國昌提及，接下來勞動部要面對的問題，包括之前爆發的弊案，以及現在遭受整個社會質疑的調查報告，「不管新的部長是誰，請按時、準時把該交的調查報告交出來，如果下一份交出來的調查報告還是不及格，那就直接死當，請（行政院長）卓榮泰再找一個可以交出合格調查報告的人出來。」