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許銘春用「就業安定基金」開演唱會　黃國昌批綠：上行下效、腐臭不堪

▲▼台灣民眾黨立院黨團召開 民眾黨保護吹哨者 民進黨保護霸凌者 記者會 黃國昌 麥玉珍 林憶君 張啓楷 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署公務員輕生案延燒，前勞動部長許銘春被民進黨立委林淑芬爆料，曾用公帑開演唱會。民眾黨團總召黃國昌24日批評，此演唱會是從勞發署「就業安定基金」支出，當時胡搞的勞發署長就是蔡孟良，多數人應該完全沒想到，就業安定基金被用來拍馬屁，質疑民進黨主政下，像這樣濫用納稅人血汗錢滿足私慾的爛事，到底還有多少？

黃國昌24日於臉書發文表示，就業安定基金是拿來讓勞動部長開演唱會的嗎？這兩天許銘春濫用公帑「登台高歌」引發軒然大波，更嚴重的問題是，錢哪裡來的？預算到底編在哪裡？錢可以這樣花？在民進黨主政下，像許銘春濫用納稅人血汗錢，滿足自我私慾，順便做場子給前老闆陳菊的爛事，到底還有多少？

黃國昌提及，2022年9月3日舉辦的「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，無論是從2022年的預算書、還是決算書，完全無法看出編列於哪一個計畫項下，在政府電子採購網上，也找不到到底是怎麼招標的。

▲▼前勞動部長許銘春濫用公帑「登台高歌」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲前勞動部長許銘春濫用公帑「登台高歌」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌指出，最後從勞動部2022年第四季辦理政策及業務宣導之執行情形表中才能發現，這場許銘春上台高歌的音樂會，共花費356萬7578元，竟然是勞發署從「就業安定基金-促進國民就業計畫」支出的，「當時這樣胡搞的勞發署長，就是這次遭調職的蔡孟良，顯然會『向上管理』的不僅只有分署長謝宜容，蔡孟良也是好手，上行下效，腐臭不堪！」

黃國昌批評，絕大多數的人民應該完全沒有想到，就業安定基金不是用來促進國民就業，而是被用來拍許銘春馬屁；就業安定基金與就業保險基金，也遭謝宜容濫用採買禮盒作個人公關；原住民公務預算也可以被前主委夷將拿來出個人專刊寫真集。

最後，黃國昌說，「原來預算是可以這樣亂花的，只要他們高興，沒有什麼不可以！」民進黨官員濫用預算的弊病，已非單一個案，而是系統性的腐敗，面對這樣嚴重的問題，一定要嚴肅追究責任，給全民一個交代，絕不能因為錢都已經花了，就這樣算了。

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