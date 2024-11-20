被咬一口「15分鐘喪命」！　澳洲最致命蜘蛛大量出沒

▲「澳洲漏斗網蜘蛛」被認為是澳洲最致命的蜘蛛之一。（圖／翻攝自YouTube／Australian Reptile Park）



記者吳美依／綜合報導

澳洲爬蟲公園（Australian Reptile Park）警告，隨著夏天即將來臨，擁有致命劇毒的「澳洲漏斗網蜘蛛」（funnel-web spider）大量出沒，除了呼籲居民提高警覺，也希望大家協助捕捉，以利製作血清。

「澳洲漏斗網蜘蛛」是原生種，也是該國最致命的蜘蛛之一，對於靈長類動物可能致命，毒液會引起過敏反應，輕則嘔吐、噁心、呼吸急促，重則抽搐、意識模糊、甚至喪命。

澳洲爬蟲公園表示，如果沒有接受治療，「澳洲漏斗網蜘蛛」的毒液，最短15分鐘內就可以殺死一個人。根據紀錄，至少13人因此喪命，幸好1981年發明血清之後，再也沒有人死亡。

不過，隨著交配季節到來，加上近期的降雨及高溫，牠們開始出現在人類居住地區，尋找交配對象。澳洲爬蟲公園指出，「澳洲漏斗網蜘蛛」喜歡涼爽陰暗的環境，可能出沒在鞋子、成堆衣服、泳池、庭院及花園的磚瓦附近。

除了提高警覺，澳洲爬蟲公園也希望民眾協助捕捉，並且捐贈給動物園。蜘蛛飼育員特妮（Emma Teni）說，「我們比以往任何時候都更仰賴蜘蛛的捐贈。雄性澳洲漏斗網蜘蛛的壽命很短，而製造一瓶血清大約需要150隻。」

至於捕捉的具體步驟，首先要找一個有蓋子、瓶口寬大的塑膠或玻璃罐，放入一些潮濕土壤，接著使用長柄湯匙或類似形狀的東西，把蜘蛛輕輕引導至罐內，最後緊緊鎖上。如果被咬傷，首先必須保持冷靜，使用繃帶把患處緊緊包裹起來，並且立刻前往醫院。

