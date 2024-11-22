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櫃姐喝下2杯長島冰茶遭撿屍　室友敲門自認「電燈泡」錯失救援良機

▲▼性侵。（示意圖／達志影像）

▲櫃姐在酒吧與搭訕者喝酒聊天，不料斷片後竟遭對方2次性侵...（示意圖／達志影像）

記者柯沛辰／台北報導

新北一名櫃姐日前因心情不好，跟閨蜜前往北市酒吧，期間與前來搭訕的2名男子一起喝酒，不料她2杯長島冰茶下肚後斷片，回到租屋處後遭洪姓男子撿屍性侵。當時同住女室友聽到呻吟聲，一度敲門詢問，但誤以為打擾了2人親熱，便主動收拾行李離開，不料竟錯過救援良機。

根據判決書，櫃姐小娜（化名）在閨蜜陪同下，2022年10月18日深夜到北市某酒吧喝酒，期間洪男及其林姓友人上前搭訕，幾人便同桌飲酒，並在隔天凌晨1點多離開酒吧。之後，洪男見小娜不勝酒力，便叫車送女方回家，閨蜜則被丟包在一個陌生路口。

小娜表示，她不認識洪男，當時在酒吧聊天時也無太多互動，只有口頭聊天，但當時她和閨蜜各點了1杯長島冰茶，後續又追加1杯，之後就意識模糊沒印象了，不知道自己是如何離開酒吧，也不知道是如何對到家，只知道醒來時幾乎赤裸，只穿一條內褲躺在自己床上，洪男也半裸躺在一旁。

小娜回憶，她完全沒印象到家後發生什麼事，醒來發現洪男躺在一旁，嚇得她趕緊起身穿衣服，當下她驚魂未定，立刻跑去廁所冷靜。此時，洪男提出要互加Instagram好友，她心想萬一之後要找人負責，至少知道這個人是誰，因此就答應了。幾分鐘後，她鼓起勇氣要求男方離開家裡，對方也很識相離去。

小娜指出，她跟室友說過，絕不會帶男友以外的人回家，當晚絕對是意識不清，沒辦法用腦袋判斷任何事，直到隔天詢問同住室友，聽對方描述昨晚到家後的經過，才意識到事情嚴重性，趕緊打電話給閨蜜，詢問前一晚事發經過，但閨蜜稱自己也喝得很醉，還被丟包在某個陌生路口，所以不知道後續怎麼了。

同住室友證稱，她那晚本來睡很熟，但洪男扶小娜回來時發生很大聲響，當時她聽到男生開玩笑口吻，以為是小娜帶那群Gay朋友回來，但後來發現洪男舉止粗魯，擅自在陽台抽菸，還跑進她房間找嘔吐袋，場面一度尷尬，她便起身去幫小娜找垃圾桶、抹布及解酒液等，但小娜當時明顯意識不清，只能簡單點頭。

室友指出，當時洪男叫她先去休息，她依舊認為男生是Gay，所以也沒想太多，便讓洪男扶小娜進去房間並關上門。怎料過沒多久，房內傳來小娜的呻吟，她難以置信女方竟帶陌生男生回來發生關係，對同住的她很不尊重，很猶豫要不要去阻止，但轉念一想可能是性侵，於是氣得跑去敲門。

室友回憶，當時她敲門大喊「請你（洪男）離開，要做這件事應該是在她（小娜）清醒的時候」，房內一度安靜下來，但洪男隨即隔門回應「小娜說她現在沒事了」、「她就說不想讓我走啊！」語氣相當不爽。她一聽，自認打擾到2人，便負氣回應「好，那你們繼續，我走！」於是收好行李就離開租屋處。

對此，洪男辯稱，小娜離開酒吧時意識清楚，還能自己走路，而且一路上兩人相談甚歡，是妳情我願發生關係。不過，法官調閱店家及社區監視器，發現小娜根本無法行走，需要洪男攙扶才能前行，直到進門後仍意識不清，何況兩人是剛認識的陌生人，僅在酒吧聊天，無任何事證可證明2人有超越一般朋友的曖昧關係。

法官指出，被害人與被告之間並無任何嫌隙或重大仇恨，且此事攸關自身名節，且供述前後一致，並無任何誇大或不符常理之行為，倘非親身經歷，實在沒有憑空杜撰、虛捏受害情節，以誣指被告入罪之必要，因此不採信洪男辯詞，認定洪男對小娜乘機性交2次，近日依乘機性交罪判刑3年6個月。全案仍可上訴。

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櫃姐斷片長島冰茶撿屍性侵

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