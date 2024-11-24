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學者揭綠鬣蜥氾濫真相：人為管控不當　「清零」淪天方夜譚　

▲綠鬣蜥野外族群擴張，學者批評人為控管不當。（圖／林業保育署提供）

▲綠鬣蜥野外族群擴張，學者批評人為控管不當。（圖／林業保育署提供）

記者楊惠琪／台北報導

外來入侵種美洲綠鬣蜥近年族群激增，南台灣掀起綠鬣蜥之亂，地方出動「捕蜥大隊」、民代關切移除進度，農業部急找各縣市開會，並喊出明年消滅12萬隻目標。但學者直指，政府對外來入侵種反應太慢，才導致族群擴張，移除策略毫無章法，重點是有效控制野外族群，而不是追逐移除多少數量。

長年研究綠鬣蜥生態、屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜直指，綠鬣蜥族群擴張是人為管控不當的疏失，4年前政府把綠鬣蜥列為有害的外來入侵種，當時野生族群只是「點的擴張」，還在可控範圍，但因為反應慢半拍、管控不力，導致族群蔓延，原本只要花百萬元解決的事情，現在恐怕花上億元也不一定能解決。

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陳添喜說，外界把綠鬣蜥族群擴張歸咎為族群繁殖力強，其實是錯誤的，綠鬣蜥產的卵怕水，幼蜥第一年存活率也僅有5%，近幾年碰上暖冬、乾梅，氣溫溫暖、雨水少，加上人為管控不力，才會導致族群大爆量，之所以造成農損，也是人類先擾動了綠鬣蜥原本的棲地，族群被迫往農田跑。

陳添喜指出，各縣市政府對綠鬣蜥的移除工作都是且戰且走、毫無章法，地方各自為政，中央早早編列經費，縣市政府還要等議會開議後才開始執行，導致錯失每年3月綠鬣蜥的繁殖期，無法針對懷卵個體優先移除，部分移除團隊也存有私心，等到綠鬣蜥變大隻才抓，以便依體長大小，請領到較高的移除費用。

陳添喜進一步指出，許多綠鬣蜥移除團隊猶如蝗蟲過境，會在大半夜入侵魚塭、農田、民宅捕捉，反而踩壞作物、破壞設施，更凸顯整個移除作業缺乏策略與方法，也不問獵捕來源與流向，屏東才會爆發弊案，有廠商重複核銷請領費用。此外，縣市政府為了展現績效，將捕獲的綠鬣蜥排好拍照，提供媒體報導，畫面觸目驚心，這在很多國家都是禁止的，政府卻帶頭最負面的保育教材。

▲移除綠鬣蜥 。（圖／屏東縣農業處提供）

▲縣市政府將捕獲的綠鬣蜥排好拍照展現移除績效，學者批評是最差的保育教材 。（圖／屏東縣農業處提供）

「重點是控制野外族群，而不是追逐數量」，陳添喜說，綠鬣蜥「清零」已是天方夜譚，現階段目標應先鎖定控制族群繼續蔓延，擬訂一套移除策略，包括主責單位、移除團隊、移除工具與熱點地區等，以及政府願意投入多少經費與人力執行，不是喊喊「經費無上限」就能解決這個生態難題。

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綠鬣蜥外來入侵種族群擴張移除策略生態難題

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