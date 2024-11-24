綠鬣蜥大軍北上！蔓延全台10縣市　農業部：台中以北嚴加戒備

▲南台灣掀起綠鬣蜥氾濫且野生族群有往北移動趨勢。（圖／翻攝屏東縣政府）

記者楊惠琪／台北報導

近來南台灣掀起綠鬣蜥之亂，全台野外族群粗估有20萬隻，已在10縣市建立野外族群，且逐漸蔓延北部縣市，連苗栗縣也出現蹤跡，農業部急找地方政府組專案小組擬定移除戰略。林業及自然保育署指出，綠鬣蜥已列為有害外來入侵物種，目前全台有登記飼養526隻，已請地方政府加強抽查取締違法繁殖，台中以北縣市如有發現綠鬣蜥應立即捕捉，避免野外族群持續往北部擴張。

原產於中南美洲的綠鬣蜥（Iguana iguana），因外型猶如迷你版的小恐龍，曾是台灣極受歡迎的寵物明星，卻在2020年被政府列為「有害入侵種」，近來更在南台灣掀起綠鬣蜥之亂，縣市政府出動捕蜥隊追捕，農業部也急找地方組專案小組擬定移除戰略。

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林業署表示，綠鬣蜥約二、三十年前引入台灣，主要是作為寵物飼養，因人為不當飼養、棄置或野放，加上野外生態沒有競爭者、台灣南部氣候與原產地類似，使綠鬣蜥先在台灣建立野外族群後，逐步往中部擴展。

林業署指出，近年補助地方政府委託移除團隊進行綠鬣蜥移除，自2019年起迄今已移除逾21萬隻，但也坦言因地方政府對於移除控制的步調及積極度不一，以及過度限縮工具使用，導致未能更有效壓制綠鬣蜥族群擴張。

林業署進一步指出，目前野外綠鬣蜥族群出沒縣市包括屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、台中市、台東縣等，南投縣、嘉義市也有零星分布，因綠鬣蜥具族群移動性、高度隱蔽性及季節活動性，多出沒在河道、雜木林等地形困難區域，且有高度敏感性及躲避行為，這也增加研究調查及估計數量困難度。

至於苗栗也傳出也有綠鬣蜥現蹤，林業署說，經過屏科大團隊協助苗栗縣政府進行現地調查，目前尚未見明顯野外個體，已要求台中以北縣市政府如有發現綠鬣蜥應立即捕捉，避免野外產生繁殖族群。

林業署說明，國內已於2020年公告綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種野生動物」，公告前已飼養綠鬣蜥者，須向地方政府登記始得繼續飼養，經統計全台登記526隻，各地方政府每年不定期抽查，如有違法繁殖或未登記者，除處新臺幣1萬元至5萬元罰鍰，並可沒入個體。

根據農業部網站記載，美洲綠鬣蜥是外來入侵種，原產於中南美洲，屬於大型蜥蜴，每次繁殖可產20-70顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，因其挖土的習性可能損害河堤基礎設施，並造成農業、觀光、食物與生物安全威脅，帶來電線短路停電及道路塌陷或堤岸侵蝕等直接經濟損失，亦可能破壞植被並與原生物種競爭，影響本土生態。

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