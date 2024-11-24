民眾喊「吃綠鬣蜥除害」三杯恐龍肉掀話題　專家：小心寄生蟲

▲有民眾把綠鬣蜥做成「三杯恐龍肉」，認為肉質有點像低脂雞胸肉。（圖／民眾提供）

記者楊惠琪／台北報導

原產於中南美洲的綠鬣蜥（Iguana iguana），因外型猶如迷你版的小恐龍，曾是台灣極受歡迎的寵物明星，卻在4年前被政府列為「有害外來入侵種」，近來在台灣掀起綠鬣蜥之亂，有民眾喊出「吃綠鬣蜥救生態」，網紅昔日拍的「三杯恐龍肉」料理影片又掀話題。不過專家指出，綠鬣蜥恐有寄生蟲、重金屬汙染等問題，並不建議貿然食用。

因綠鬣蜥野外族群擴張迅速，林業及自然保育署於2020年列為有害外來入侵種，人為飼養全面列管，並補助地方政府進行移除工作，也有民眾喊出「吃綠鬣蜥幫忙除害」。

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網紅Toyz就曾拍片開箱「綠鬣蜥料理」，聲稱吃綠鬣蜥除害蟲，是守護台灣生態的展現，片中把綠鬣蜥做成「三杯恐龍肉」、「燒酒恐龍肉」兩道料理，並大讚綠鬣蜥肉質Q彈，是雞腿肉、田雞和龍膽石斑的口感，且沒有腥味，他在片中直呼「沒想到那麼好吃」。也有曾經吃過的民眾說：「吃起來像低脂雞肉的口感，其實還蠻好吃的」。

▲之前就有網紅、民眾把綠鬣蜥做成「三杯恐龍肉」料理，最近又掀起話題。（圖／民眾提供）

不過，中研院生態研究人員李宗宸並不建議貿然食用，他指出，野生綠鬣蜥恐有寄生蟲、沙門氏菌的問題，另外其生長環境髒亂，常在排水溝出沒，可能會有重金屬或污染物的問題，雖然在中美洲原產地也會當成肉品食用，但在台灣仍受限食安法相關規定。

李宗宸指出，除了食安疑慮，不建議民眾自己捕捉食用外，也因為目前綠鬣蜥族群擴張，主因就是被人類活動驚擾，像是捕捉行動、棲地干擾等因素，反而導致族群遷移，越跑越遠也越廣，一旦開放民眾自行捕捉食用，恐怕衍生更多生態問題。

林業署表示，綠鬣蜥原產地中南美洲確實有食用綠鬣蜥的習慣，或作為動物飼料之用，雖然我國目前沒有任何法令規定或禁止民眾自行食用綠鬣蜥，但應注意避免違反食品安全衛生管理法。

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