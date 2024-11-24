12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

▲中華隊晉級2024年世界棒球12強冠軍賽，Hami Video提供免費直播觀賞。（圖／翻攝自Hami Video）

記者閔文昱／綜合報導

世界12強賽24日將金牌戰將展開第三次台日大戰，不過由於中華電信Hami Video日前宣布不再提供免費的低畫質頻道，讓不少無法在電視前觀賞比賽的民眾擔心恐會錯過這場冠軍戰。對此，Hami video也推出「一日免費體驗」的優惠序號，讓球迷可以免費收看季軍賽與冠軍賽的直播。

為了慶祝中華隊晉級，Hami Video推出了一日免費體驗的優惠序號，讓球迷可以免費收看季軍賽與冠軍賽的直播。球迷只需在Hami Video平台輸入序號「2024 win」，即可享受24小時的免費服務。要特別注意的是，此項服務在輸入序號後會立即生效，因此球迷只要是在11月23日晚上10:00以後才進行兌換，就能確保能完整收看冠軍賽。

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領取Hami Video免費直播服務步驟如下：

一、下載並登入Hami Video App。

二、點選左上方的【三】，並點選【優惠兌換】。

三、在11/23晚上10:00以後輸入【2024 win】序號。

此外，世界棒球12強季軍賽也將於11月24日進行，比賽隊伍為委內瑞拉與美國，球迷亦可透過緯來電視台、東森電視台、中華電信MOD或Hami Video收看比賽直播。