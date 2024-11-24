　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

▲中華隊晉級2024年世界棒球12強冠軍賽，Hami Video提供免費直播觀賞。（圖／翻攝自Hami Video）

▲中華隊晉級2024年世界棒球12強冠軍賽，Hami Video提供免費直播觀賞。（圖／翻攝自Hami Video）

記者閔文昱／綜合報導

世界12強賽24日將金牌戰將展開第三次台日大戰，不過由於中華電信Hami Video日前宣布不再提供免費的低畫質頻道，讓不少無法在電視前觀賞比賽的民眾擔心恐會錯過這場冠軍戰。對此，Hami video也推出「一日免費體驗」的優惠序號，讓球迷可以免費收看季軍賽與冠軍賽的直播。

為了慶祝中華隊晉級，Hami Video推出了一日免費體驗的優惠序號，讓球迷可以免費收看季軍賽與冠軍賽的直播。球迷只需在Hami Video平台輸入序號「2024 win」，即可享受24小時的免費服務。要特別注意的是，此項服務在輸入序號後會立即生效，因此球迷只要是在11月23日晚上10:00以後才進行兌換，就能確保能完整收看冠軍賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

領取Hami Video免費直播服務步驟如下：

一、下載並登入Hami Video App。

二、點選左上方的【三】，並點選【優惠兌換】。

三、在11/23晚上10:00以後輸入【2024 win】序號。

此外，世界棒球12強季軍賽也將於11月24日進行，比賽隊伍為委內瑞拉與美國，球迷亦可透過緯來電視台、東森電視台、中華電信MOD或Hami Video收看比賽直播。

▲中華隊晉級2024年世界棒球12強冠軍賽，Hami Video提供免費直播觀賞。（圖／翻攝自Hami Video官網）

▲中華隊晉級2024年世界棒球12強冠軍賽，Hami Video提供免費直播觀賞。（圖／翻攝自Hami Video）

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
金馬獎完整得獎名單一次看！
台日爭冠軍！雙方先發投手出爐
慶祝中華隊衝進總冠軍戰！4大超商「買一送一」優惠來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

快訊／01:19地牛翻身！花蓮規模4.5極淺層地震　最大震度4級

2024屏東聖誕節雙主燈正式點亮「歐風童話小鎮」　中華一條街限定市集首登場

慶祝中華隊衝進總冠軍！4大超商「買一送一」優惠來了

分手後買套套「竟存她載具」　一票人冷笑：超故意

高中排球聯賽「比到一半地震」！球員嚇壞逃竄　劇晃畫面曝光

高鐵南延屏東路線「地方支持進高雄站」　盼儘速推進

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

本土小牙醫明上街反波波醫　陳時中緩頰：偏鄉計畫立意良善

花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」！穿中華隊外套　東蛋就定位

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

彰化男托夢前妻辦「夜店風告別式」　捧場人潮不如預期一半是警察

參加婚禮以為女友抽到捧花　男大聲嘶吼！同桌朋友笑翻

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

快訊／01:19地牛翻身！花蓮規模4.5極淺層地震　最大震度4級

2024屏東聖誕節雙主燈正式點亮「歐風童話小鎮」　中華一條街限定市集首登場

慶祝中華隊衝進總冠軍！4大超商「買一送一」優惠來了

分手後買套套「竟存她載具」　一票人冷笑：超故意

高中排球聯賽「比到一半地震」！球員嚇壞逃竄　劇晃畫面曝光

高鐵南延屏東路線「地方支持進高雄站」　盼儘速推進

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

本土小牙醫明上街反波波醫　陳時中緩頰：偏鄉計畫立意良善

花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」！穿中華隊外套　東蛋就定位

心理師偷吃人妻護理師！「多次性交」懷孕產女　綠帽工程師尪崩潰

12強冠軍賽「正版直播免費看」！Hami Video輸1組序號限時體驗

醉漢忠孝東路遭「計程車司機」洗劫繞路　清醒後驚覺錢財全沒了

金馬時尚 ／ 林嘉欣「鑽石蛇」掛脖超美　楊貴媚戴3億珠寶超緊張　

快訊／01:19地牛翻身！花蓮規模4.5極淺層地震　最大震度4級

《寶可夢TCG》遊戲收入突破1.2億美元、日均吸金640萬

金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案！曾國城入決選「男配最難產」

2024屏東聖誕節雙主燈正式點亮「歐風童話小鎮」　中華一條街限定市集首登場

新加坡1星期內處死3毒販！　2024年已有8人伏法

中國國企龍頭「副總經理」馬建軍驚傳墜樓死亡

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

慶中華隊衝進總冠軍！超商買1送1優惠一次看

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

強冷空氣要來了「下周連凍3天」探13度　12月再一波降溫

兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」

12星座「最新一週運勢」！獅子準備數錢了

「台灣隊長」陳傑憲辣妻同框峮峮！　零濾鏡照曝光

職場Line溝通「別留下」5個習慣

健保「廢止停復保」邱泰源重申公平性

高中排球聯賽遇地震！球員逃竄畫面曝

花6小時飛東京「林襄趕上台日大戰」

分手後買套套「竟存她載具」　一票人冷笑：超故意

中華隊晉級冠軍戰　AIT喊不客氣！網：謝謝美國爸爸

更多熱門

相關新聞

邱智呈關鍵安打追分：就剩明天！

邱智呈關鍵安打追分：就剩明天！

台灣雖以6比9不敵日本，但邱智呈替補上場，在6局擊出二分打點安打，為球隊追近比分。他在賽後表示，「當時二三壘有人，我盡量想把隊友打回來提升氣勢，沒想到真的擊出關鍵安打。」

郭俊麟享受東蛋應援聲：像回到日本打球ㄐ

郭俊麟享受東蛋應援聲：像回到日本打球ㄐ

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

日本金牌戰推巨人王牌戶鄉翔征

日本金牌戰推巨人王牌戶鄉翔征

台灣換先發　日監督：我不在意！

台灣換先發　日監督：我不在意！

關鍵字：

免費世界12強賽冠軍戰HamiVideo直播

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

全民猛盯台日大戰　綠議員公然看中國盜版

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

慶中華隊衝進總冠軍！超商買1送1優惠一次看

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

江坤宇美技連發！日媒都關注

金馬61完整名單！《鬼才之道》5獎大贏家

「可能造成困擾...」曾總已向日本致意

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

日本金牌戰推巨人王牌戶鄉翔征

台灣6：9不敵日本　明日冠軍戰再戰！

聯結車猛撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

更多

最夯影音

更多

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面