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台東環境教育活動成果豐碩　歡迎預約方舟永續館課程

▲歡迎預約方舟永續館課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲歡迎預約方舟永續館課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東民眾永續發展與綠色生活知識及態度，台東縣環境保護局今年度藉由辦理207場次環境教育相關課程活動，影響23,646人次建立友善環境的綠色生活態度，透過學習永續發展理念，落實綠色生活行動，共同照顧台東美好環境。永續方舟館持續推動多元的環境教育課程活動，提供民眾認識在地環境議題及淨零綠生活實踐方式，歡迎20人以上學校及機關單位透過永續方舟館線上預約系統（http://bit.ly/3SU8ucg）申請課程活動，或撥打專線089-359049洽詢。

台東縣政府表示，為持續推動聯合國SDGs永續發展目標，並實踐台東永續發展及淨零綠色生活，透過培養民眾學習綠色生活理念及行為，從食、衣、住、行、育、樂、購各層面落實生活環保做起，建立友善環境的生活態度。透過環保局永續方舟館講師及志工，引導學校與社區單位的大人及孩子們，在課堂及環境中學習，認識台東在地的環境議題，培養環保綠生活的素養及守護環境的能力，意識到落實綠色生活行動於日常生活中，能減少環境的污染與負擔，共同照顧台東美好環境。

環保局指出，今年度永續方舟館規劃舉辦了207場次環境教育相關課程活動，影響23646人次建立淨零綠生活知識、技能與態度，學習各式環保標誌的意涵、選購綠色商品的方法、鼓勵綠色旅遊及運用再生能源等環保行動，從個人居家到日常生活中的各種事物，實踐綠生活及節能減碳，逐步達成淨零綠生活級環境永續發展的行動。

環保局說明，永續方舟館設計5套課環境教育課程及6套環保手作DIY，邀請您一同參與課程邊玩邊學習，養成綠色生活行動。歡迎20人以上學校及機關單位提出申請，歡迎透過永續方舟館線上預約系統（http://bit.ly/3SU8ucg）申請，或撥打專線089-359049洽詢。

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