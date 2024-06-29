　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠　王惠美：借鏡循環經濟奇蹟

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣長王惠美率團28日從德國前往荷蘭參訪牛糞沼氣發電廠，借鏡經驗循環經濟奇蹟，以沼氣收集與再利用，讓牛糞變黃金，期待藉由這次參訪，找到對彰化縣禽畜糞的處理解方，不僅對環境友善又具有經濟效益，讓經濟環保共存之實現，更向淨零排放邁出更重要的一步。

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

王惠美表示，彰化是畜牧大縣，3萬頭牛、76萬頭豬，以及3千萬頭雞，禽畜糞處理一直是彰化縣環境重大負擔，若能引進此類技術，不單是創造有效能源轉換，生成有機肥料，減少化學肥料使用，且可有效減少碳排。

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

這場設置於荷蘭北布拉班特省的辛特烏登羅德，每天收取18家牧場、2400頭牛的新鮮牛糞，年處理量高達42000噸，經過厭氧發酵後，產生沼氣經過脫硫去水，以及濃縮純化等系統，每日可生產200立方米之89%甲烷濃度天然氣，所產的生質天然氣直接售予天然氣公司，產量足以供應1700戶家庭的全部生活能源所需。

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

沼氣廠主管表示，其中一項關鍵是如何快速搜集牛糞至處理系統，牛糞若無法及時搜集，暴露在空氣中就會釋出溫室氣體甲烷，不僅增加溫室氣體排放，更影響後端沼氣產氣量，因此處理廠應就近牧場設置，也減少運輸成本與時間。

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

王惠美認為，廢棄物轉為有價值產品，整場看到包含沼氣轉天然氣銷售、肥料與液肥銷售，更將處理後之固體殘渣，透過高壓擠壓變成密集板，現場展示了桌面與建材應用，期待藉由本次參訪讓未來彰化縣也有機會學習將禽畜糞轉換為生質天然氣，循環再利用，創造循環經濟奇蹟。

ET快訊
快訊／午後雨彈開轟　10縣市大雨特報
舒子晨閃嫁！親媽看新聞才知　氣炸封鎖她
「沉睡的酥皮濃湯」成嘉義奇觀！　爆紅老闆現身回應了
00940配息被嫌少！股民出走　2檔人數暴增
38歲《好聲音》女歌手離世！　演藝圈好友哀悼
快訊／中職明星賽大巨蛋加開座位！　搶票時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮百大伴手禮再出發！　大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤

防災知識推廣基地！花蓮防災教育館啓用 　館內4大主題互動體驗

募集偏鄉學校1.5萬本繪本　打造11校閱讀角落+2繪本故事館

聯手玉山高中打造原民藝術村　林業保育署建烏心石木泰雅屋

參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠　王惠美：借鏡循環經濟奇蹟

2024台灣芒果季　台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

市民安全優先！　台南動保處「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進

龍德宮四媽祖遶境金門！氣質仙女團扶轎　750名信徒跨海隨香20KM

台南文化中心開館主任陳永源於辭世　文化局深表哀悼與感念

快訊／台南北安橋驚傳落水　南消迅速出動船艇成功救人送醫

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

花蓮百大伴手禮再出發！　大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤

防災知識推廣基地！花蓮防災教育館啓用 　館內4大主題互動體驗

募集偏鄉學校1.5萬本繪本　打造11校閱讀角落+2繪本故事館

聯手玉山高中打造原民藝術村　林業保育署建烏心石木泰雅屋

參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠　王惠美：借鏡循環經濟奇蹟

2024台灣芒果季　台南國際芒果節玉井芒果開賣啦！　

市民安全優先！　台南動保處「源頭管制」及「收容安置」雙軌並進

龍德宮四媽祖遶境金門！氣質仙女團扶轎　750名信徒跨海隨香20KM

台南文化中心開館主任陳永源於辭世　文化局深表哀悼與感念

快訊／台南北安橋驚傳落水　南消迅速出動船艇成功救人送醫

台灣大6月底應繳回超標頻譜　 數發部：尚未收到申請

國民黨輸不起！邀朱立倫辯「罷免門檻」　陳柏惟嗆：我手綁起來讓你

阿龔無法登台金曲獎首發聲！　病倒錯過「合體生物股長」憾吐25字

快訊／午後雨彈開轟「10縣市大雨特報」　

日本新潟爆炸釀6傷！其中1人心肺停止　配管工程疑主因

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

奧運倒數1月　塞納河大腸桿菌「仍超標近4倍」！恐影響游泳賽事

93歲股神巴菲特最新遺囑　遺產用來幫助「沒那麼幸運的人」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

花蓮百大伴手禮再出發！　大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

地方熱門新聞

台中豐原金虎爺徒步進香　西螺福興宮熱情接駕

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7月再拍賣

花防部中士寢室滑手機突昏厥搶救不治

龍德宮四媽祖遶境金門！750名信徒跨海隨香

林內鄉長罷免通過第一階段　劉姿言：今天才知道

快訊／高雄無預警停電！876戶一片黑

新北土城廷寮溝阻塞淹水　水利局搶修導流減少交通影響

新北青春專案啟動　侯友宜：全力捍衛青少年安全

快訊／台南北安橋驚傳落水南消救人送醫

迪士尼首度跨界Xpark　7/1-9/30歡慶唐老鴨90生日

台南文化中心開館主任陳永源於辭世

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

原美國學校開始施工童小芸強烈譴責土地賤租給建商

更多熱門

相關新聞

拒台化展延害千人失業！彰化縣府免賠4.7億

拒台化展延害千人失業！彰化縣府免賠4.7億

台化彰化廠於6年前向縣府申請M16、M17和M22等3座汽電共生的燃煤鍋爐許可證遭停發，害得工廠停工，千名員工失業被迫走上街頭，向縣政府請求索賠11.4億遭駁回後提告國賠，一審認定縣府兩次駁回展延違反行政處分原則，判賠4億7704萬元，今(25日)台中高分院判決廢棄一審判決，改判免賠。對此彰縣府表示感謝法院判決，也會尋求與台化公司更良好溝通。

女飛行員空中訓練　「座艙蓋突然打開」畫面曝

女飛行員空中訓練　「座艙蓋突然打開」畫面曝

「看到老人別讓座」　荷蘭博愛座只讓2種人

「看到老人別讓座」　荷蘭博愛座只讓2種人

美官員將訪荷蘭日本　促限制中國AI晶片發展

美官員將訪荷蘭日本　促限制中國AI晶片發展

辣模徵男友　吸5000男搶爆「僅3人過關」

辣模徵男友　吸5000男搶爆「僅3人過關」

關鍵字：

荷蘭牛糞沼氣王惠美循環經濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面