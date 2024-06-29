參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠　王惠美：借鏡循環經濟奇蹟

▲▼彰化縣長王惠美參訪荷蘭牛糞沼氣發電廠，期待借鏡循環經濟奇蹟。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣長王惠美率團28日從德國前往荷蘭參訪牛糞沼氣發電廠，借鏡經驗循環經濟奇蹟，以沼氣收集與再利用，讓牛糞變黃金，期待藉由這次參訪，找到對彰化縣禽畜糞的處理解方，不僅對環境友善又具有經濟效益，讓經濟環保共存之實現，更向淨零排放邁出更重要的一步。

王惠美表示，彰化是畜牧大縣，3萬頭牛、76萬頭豬，以及3千萬頭雞，禽畜糞處理一直是彰化縣環境重大負擔，若能引進此類技術，不單是創造有效能源轉換，生成有機肥料，減少化學肥料使用，且可有效減少碳排。

這場設置於荷蘭北布拉班特省的辛特烏登羅德，每天收取18家牧場、2400頭牛的新鮮牛糞，年處理量高達42000噸，經過厭氧發酵後，產生沼氣經過脫硫去水，以及濃縮純化等系統，每日可生產200立方米之89%甲烷濃度天然氣，所產的生質天然氣直接售予天然氣公司，產量足以供應1700戶家庭的全部生活能源所需。

沼氣廠主管表示，其中一項關鍵是如何快速搜集牛糞至處理系統，牛糞若無法及時搜集，暴露在空氣中就會釋出溫室氣體甲烷，不僅增加溫室氣體排放，更影響後端沼氣產氣量，因此處理廠應就近牧場設置，也減少運輸成本與時間。

王惠美認為，廢棄物轉為有價值產品，整場看到包含沼氣轉天然氣銷售、肥料與液肥銷售，更將處理後之固體殘渣，透過高壓擠壓變成密集板，現場展示了桌面與建材應用，期待藉由本次參訪讓未來彰化縣也有機會學習將禽畜糞轉換為生質天然氣，循環再利用，創造循環經濟奇蹟。