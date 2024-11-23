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日本「精神專科」學高雄經驗！　醫師公會蔡昌學曝焦點：看護運用

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長率團拜會市立凱旋醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長率團拜會市立凱旋醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日本愛知縣精神病院協會理事長舟橋利彥教授近日率團訪問高雄市，參觀了市立凱旋醫院及路竹聖和老人安養中心。訪問團對高雄的精神醫療及長照業務，特別是外籍看護的運用，表現出極大的興趣。

高雄市長陳其邁非常重視這場參訪，不過由於總統賴清德南下視察，需要陪同，所以改請高雄市副市長羅達生到場，衛生局局長黃志中也從議會總質詢趕赴餐會，全程高規格接待，同時凱旋醫院周煌智院長、周立修顧問、王淑慧主任，以及高雄市長期照顧暨生命教育協會秘書長、聖和基金會文雄董事長等人，一同完成了這次的接待任務。

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長率團拜會市立凱旋醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市醫師公會副理事長蔡昌學（左起）、衛生局長黃志中、舟橋利彦會長、醫師林耕新 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長率團拜會市立凱旋醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長來高雄參訪。（圖／記者吳奕靖翻攝）

中華民國醫師全聯會的王建人醫師表示，訪問團對高雄的凱旋醫院留下了深刻的印象。舟橋理事長特別提到，這裡的病友們看起來陽光有熱情，與日本長照養護所的氛圍截然不同，令他們非常驚訝。

日本訪問團對於凱旋醫院的專業水準、長照人員的熱情以及先進的設備感到非常佩服。同時，路竹聖和長照機構由林文雄董事長以佛心善念經營的模式，也讓日本友人深刻體會到台灣在地的獨特暖心民情。

高雄市醫師公會副理事長蔡昌學表示：「這次參訪不僅增進了兩地醫療與長照機構的交流，也讓日本友人對高雄的醫療與長照服務留下了深刻印象。未來，期待雙方能有更多的合作機會，共同提升精神醫療與長照服務的品質」。

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長率團拜會市立凱旋醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲日本愛知縣精神科病院協會舟橋利彦會長來高雄，接待人員一起合照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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