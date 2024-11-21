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陸委會證實薄瓜瓜是「陸配」　未來若申請「定居台灣」依程序處理

▲▼薄瓜瓜與父母薄熙來、谷開來的全家福。（圖／翻攝微博）

▲薄瓜瓜與父母薄熙來、谷開來的全家福。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

中共「紅三代」薄瓜瓜來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，他未來會不會申請在台定居也受到關注。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，薄瓜瓜此次是以中國大陸人士的身分，申請來台團聚，至於未來會不會申請來台定居，這是未來的事情，「我們還是依照正常程序處理。」

梁文傑在例行記者會上提到，薄瓜瓜的案子，他們完全依照相關規定來執行，薄瓜瓜是中國大陸人士，在國外與台灣民眾結婚之後，依照規定向外館申請來台團聚。

至於外界傳出薄瓜瓜具有「英國籍」，梁文傑說，他們並沒有相關資料顯示薄瓜瓜為「英國籍」或「英國身分」，薄瓜瓜在申請的時候，就是中國大陸人士。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑的說法也顯示，薄瓜瓜就是以「陸籍配偶」的身分來台；這也代表，未來若條件符合，他與其他陸配一樣，能夠申請在台灣定居，甚至取得國民身分證。

梁文傑強調，團聚是人倫之常，政府就是依照正常的程序來處理。至於薄瓜瓜未來會不會提出在台灣的定居申請，梁文傑回應，這是未來的事情，「我們還是依照正常程序處理。」

另外，對於薄瓜瓜來台可能引起中共不滿，梁文傑解釋，政府不可能因為薄瓜瓜姓薄（是薄熙來的兒子），就不放人入境，至於北京或中共在不在意這件事，這不是當初審核入境要考慮的，「就政府來講，我們顧及的是我們的法律制度，還有這個案子是不是符合人倫之常。」

▼薄瓜瓜成為台灣女婿，未來也可申請定居台灣。（圖／翻攝網路）

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