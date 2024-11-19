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社會 社會焦點 保障人權

平均一天抓25件！洲際棒球場旁科技執法4個月飆3095件違規

▲▼科技執法。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市北屯區崇德路跟環中路口，7月啟用科技執法至今，已抓到3095件違規。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

平均一天高達25件！台中市北屯區洲際棒球場旁的崇德路與環中路口，自7月設置科技執法，截至10月底短短4個月，警方已經舉發3095件違規，當中以跨越雙白線、直行車占用轉彎車道都有上千件，為最多的違規樣態。

第五警分局說，環中路與崇德路口因緊鄰台74線匝道、洲際棒球場，每日來往車輛眾多，且未來該區有漢神購物中心等重大建設，每逢交通尖峰時段，各重要路口處皆會湧現大量車潮，如有駕駛人違規行駛，除易造成後方車輛堵塞，影響車行速度外，更容易造成交通事故。

▲▼科技執法。（圖／記者許權毅翻攝）

該路口於7月1日正式啟用科技執法，加強取締闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人等違規樣態，統計至10月31日止，共舉發3095件交通違規。其中又以跨越雙白線1166件為最多，直行車占用轉彎車道1051件次多，另外尚有345件在多車道左轉彎，不先駛入內側車道，176件闖紅燈等違規。

▲▼科技執法。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，該路口為台中市十大高肇事路口之一，今年1至10月共發生48件交通事故，與去年63件相比，減少23%事故發生率。另外，文心路與北屯路口較去年更是減少35%事故發生率，顯見科技執法對降低事故發生、提升交通安全效果顯著，警方強調，科技執法的設置是基於交通安全考量，未來將持續配合市府政策推動，逐步擴充科技執法設備的涵蓋率，提升整體交通管理效能。

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