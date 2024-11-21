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社會 社會焦點 保障人權

騎士違規左轉吞單怒控「根本釣魚」　士林警：執法合規無設陷阱

記者黃宥寧／台北報導

北市蘇姓騎士騎車行經中正與文林路口時，未等待左轉燈亮起便左轉，遭警方攔停並依法開罰。孰料，蘇男對此不滿，當場拒簽拒收罰單，甚至指控警方「釣魚執法」。對此，士林警分局文林派出所強調，員警當時正在現場執行交通疏導勤務，發現違規行為後進行開罰，過程符合法律規範，並無設置陷阱或其他不當執法情事。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警否認釣魚執法，強調左轉違規依法開罰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起爭執發生於本月19日晚間6時17分，當時正值晚高峰時段，文林派出所員警正在中正路與文林路口執行交通疏導勤務。一輛普通重型機車與另一輛機車，從文林路北往南行駛至路口時，違規在直行與右轉箭頭綠燈期間左轉中正路，員警發現後，立即將2輛違規車輛攔停，並依《道路交通管理處罰條例》第48條第2款規定開立罰單。

然而，蘇姓駕駛對此表示不滿，認為警方的攔查方式有釣魚執法之嫌，並拒絕簽署及接收罰單後離去。該事件隨後在網路上流傳，部分網友支持駕駛的說法，質疑警方執法是否過於嚴苛，甚至批評執勤員警「專挑路口難抓的規定來開罰」。

對於上述指控，文林派出所所長馬奕桓特別澄清，當時員警是於現場執行交通整理工作，並非設置陷阱等待民眾違規，而是根據實際觀察到的交通情況，對違規行為立即依法處置。他強調，警方的目的是維護路口交通秩序及行人安全，絕無「釣魚執法」的意圖。

此外，士林分局也提醒駕駛人，應遵守交通號誌指示，特別是在設有左轉箭頭綠燈的路口，必須等待左轉燈亮起後才能左轉。依據《道路交通管理處罰條例》第48條第2款，未依規定左轉者，將依法舉發並開罰，以確保行車安全和交通秩序。

針對該起爭議，警方表示，執勤員警未來將持續秉持依法行政的原則，並適時加強與民眾的溝通，以避免誤解和不必要的衝突。

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