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30輛重機「霸占士林運動中心車位」！體育局限期1天移車：否則上鎖

▲台北士林運動中心停車場長期遭重機霸佔 警方將強制上鎖。（圖／記者姜國輝攝）

▲台北士林運動中心停車場長期遭重機霸佔，警方將強制上鎖。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台北市士林運動中心是不少民眾運動的好去處，不過卻有民眾發現，地下停車場長期遭30多輛紅牌、黃牌大型重機占用機車位，導致許多騎車前來運動的民眾無位可停。對此，體育局今（22日）回應，將限期車主於明（23日）下午3時前移車，否則將會同警方強制上鎖，並通知車主立即移車。

據了解，士林運動中心地下停車場提供機車免費停車，卻被部分重機車主利用，違規長期佔用機車停車格，這些停放整整一年都沒移車的重機，不僅讓運動的民眾無車位可停，甚至有部分重機漏油流滿地，造成公安隱患。對此，體育局除了譴責違規使用車主，也將對中心消極管理進行裁處。

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體育局已在士林運動中心停車場和官網上公告，限期車主於23日下午3時前移車，否則將會同警方強制上鎖。此外，體育局也嚴令中心依照使用者付費精神，於今年底前建置機車停車收費系統與機制，以解決違規佔用問題。

體育局表示，針對台北市的公有運動場館已建立三級品管制度，以每日例行巡檢、每周不定期至少一次現場稽查，以及每月不定期至少一次的稽查為主要措施。體育局也將加強巡檢停車場使用情形，發現管理缺失將立即限期改善，違者依契約裁處，以保障所有運動市民權益。

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