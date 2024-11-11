芭樂公主遭瘋狂砍26刀亡！又持西瓜刀追他　恐怖情人罪加一等　　

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

溪州鄉賴男不滿鄭姓「芭樂公主」提分手，與張男聯手用膠帶綑綁，各持西瓜刀揮砍26刀，鄭女倒臥血泊中身亡，賴男正殺紅眼時，見鄭女堂哥趕到現場，隨即持刀追趕對其恐嚇「沒你的事、你閃喔」，所幸鄭男及時逃開報警，彰化地院審結，依犯恐嚇危害安全罪，判處5月徒刑；涉殺人案正由國民法官參審中。

此起駭人殺人事件，發生於2023年12月7日上午，賴夥同張前往芭樂園，趁鄭女工作時先用膠帶將雙腳纏繞，接著再拿出預藏的西瓜刀朝她雙肩、背部、臀部、左上肢、右臂、右膝等處，發瘋似的狠砍26刀，左手臂幾乎被砍斷，左肩刀傷深入胸腔、左手掌第1指至第4指砍斷剩皮連結。

案發當時，鄭男是鄭女堂哥，聽到求救聲隨即趕往芭樂園，見到賴男正殺紅眼，賴男隨即制止嚇「沒你的事、你閃喔」甚至持刀追趕，鄭男跑開後立即報警，賴又轉回芭樂園繼續砍人，殺人後夥同張開車逃離現場。

當警消到場時，鄭女遍體刀傷送醫不治、警方在命案現場發現1把刀，並在車內搜出另一把刀，此起殺人案列入國審案，賴男與張男仍羈押在看守所內，地院先針對賴男對鄭男恐嚇一案審結、依犯恐嚇危害安全罪，判處5月徒刑。