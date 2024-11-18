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高雄連鎖早餐店疑出包！鮮奶茶驚見生鏽美工刀　衛生局稽查結果曝

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

有高雄民眾指出，購買連鎖早餐店的鮮奶茶回家後，發現裡面有一把生鏽美工刀，PO網稱「超級噁心」。高雄衛生局今（18）日派員前往稽查，調製作業台未發現美工刀，不過作業場所有多項缺失，飭令業者限期改善。

▲▼ 某餐飲業者製售之飲料內有美工刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲民眾購買連鎖早餐店的鮮奶茶，發現裡面有美工刀。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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網友在Threads分享照片，並且發文表示購買連鎖早餐店的買一送一鮮奶茶，沒想到在杯子裡面看到一把生鏽美工刀，說真的超級噁心，「甚至喝到一半才發現也是被自己打敗」。

▲▼ 某餐飲業者製售之飲料內有美工刀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄衛生局表示，民眾於社群網站反映楠梓區某餐飲業者製售飲料內有美工刀，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今接獲民眾反映，隨即於9時45分派員前往稽查，但稽查當下鐵門關閉、無人應門，復經衛生局與業者連繫，於12時到場配合稽查，調製作業台未發現美工刀，業者表示無法釐清惟後續會修正作業程序及加強異物檢視；有接獲外送平台通知但尚未接獲消費者反映。

衛生局依食品良好衛生規範準則查察，查作業場所無妥善設置病媒阻隔設施、冰箱內部不清潔且未建立溫度監測、烹煮用具髒污、洗手台未張貼洗手掛圖、消毒水未分區放置、從業人員未依規定體檢等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。

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